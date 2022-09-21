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«Скоординированный вызов Западу» — Independent о референдумах в Донбассе

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В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях планируют провести голосования о присоединении к России, пишет The Independent. По мнению издания, проведение этих референдумов на фоне контрнаступления ВСУ выглядит как политический вызов западным правительствам со стороны Москвы.
«Скоординированный вызов Западу» — Independent о референдумах в Донбассе
AP

Четыре «сепаратистских» региона на Украине объявили, что на этой неделе они проведут референдумы об официальном присоединении к России. Этот политический шаг выглядит как скоординированный политический вызов Западу и происходит на фоне контрнаступлений ВСУ, пишет The Independent.

По словам издания, «срочные выборы» должны пройти в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. В результате они должны официально покинуть Украину и «попасть под контроль» Москвы.

Власти ДНР сообщили, что проведут референдум в период с 23 по 27 сентября, а также призвали президента Владимира Путина как можно скорее после голосования принять республику в состав России. Власти ЛНР выступили с аналогичным заявлением.
 
В Херсонской области, «которая на 95 процентов контролируется российскими войсками», призывы к голосованию впервые прозвучал ещё две недели назад, но затем его решили «приостановить» по соображениям безопасности. Тем не менее накануне глава местной администрации Владимир Сальдо заявил, что референдум состоится, и выразил надежду, что регион станет «полноправным субъектом единого государства».
 
Москва признала ДНР и ЛНР в качестве независимых государств ещё в феврале. Теперь она заявляет, что обеспечение безопасности их территории является основной целью специальной операции, обращает внимание The Independent.
 
Решение о проведении голосований поддержал бывший президент и «ярый сторонник Путина» Дмитрий Медведев. Он заявил, что референдумы помогут «восстановлению исторической справедливости» и «полностью поменяют вектор развития» страны на десятилетия. При этом политик напомнил: «Посягательство на территорию России преступление, совершение которого позволяет использовать все силы самозащиты».
 
Голосования почти наверняка принесут выгодные для Москвы результаты, но не будут признаны западными правительствами. Вместе с тем референдумы могут «подготовить почву для обострения конфликта» на фоне попыток украинской армии отбить территорию, рассуждает издание.
 
Между тем в Киеве уже заявили, что грядущие референдумы «ничего не изменят». В то же время, по словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, российские власти не видят перспектив дипломатического урегулирования текущего кризиса, заключает The Independent.   
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Independent Великобритания Европа
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