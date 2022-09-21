Макгрегор: зима близко — Путину некуда спешить, и конфликт на Украине будет решаться на его условиях

Хотя Запад убеждает весь мир в обратном, Владимиру Путину не нужен конфликт на Украине, утверждает полковник в отставке и бывший старший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор в эфире подкаста Judging Freedom. При этом, по словам экс-полковника, президент России намерен добиться прекращения конфликта на своих условиях, поэтому ему нет смысла спешить: зима и недостаток топлива на Украине только укрепят его позиции.

ДУГЛАС МАКГРЕГОР, бывший старший советник министра обороны США: Путин с самого начала совершил ужасную ошибку: он думал, что может договориться об окончании (операции. — ИноТВ). Он думал, что мы будем в ужасе, украинцы будут страдать, и внезапно президент вмешается и скажет: «Послушайте, пора положить этому конец. Давайте проведём мирные переговоры, давайте с этим разберёмся». Но он был неправ, и теперь он знает, что был неправ. Так что я думаю, что с этого момента мы увидим систематические усилия по прекращению этого конфликта, но на его условиях. И помните, Джадж, прямо сейчас на него работает кое-что другое: на юге Польши идёт снег.

ЭНДРЮ НАПОЛИТАНО, ведущий подкаста Judging Freedom: Зима?

ДУГЛАС МАКГРЕГОР: Да!

ЭНДРЮ НАПОЛИТАНО: Может ли российская армия выдержать украинскую зиму?

ДУГЛАС МАКГРЕГОР: Да, конечно, россияне могут выдержать её, в России нет проблем с топливом. У них его столько, сколько нужно, они смогут обогреться. Но на Украине нет топлива, которое поддержит украинскую операцию. Откуда его привезут? Из Германии? Польши? Да, они все ограничивают его расход, на это его не хватит. Жители этих стран будут страдать, и Путин знает об этом. Для него нет никакого смысла делать резкие движения, другими словами, вдруг заявлять: «Отправим миллион солдат и покончим с этим». Нет, ему это не нужно. Он может позволить себе подождать, потому что, как вы помните, другая часть стратегии Путина — пусть даже людей на Западе убедили в противоположном, — он на самом деле хочет сотрудничать с Западом (смеётся). Ему не нужен этот конфликт с открытым финалом, но он точно не собирается его прекращать, когда зима обещает укрепить его позиции лучше, чем, возможно, любые военные действия, которые он может предпринять на данном этапе.