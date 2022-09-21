Макгрегор: зима близко — Путину некуда спешить, и конфликт на Украине будет решаться на его условиях
ДУГЛАС МАКГРЕГОР, бывший старший советник министра обороны США: Путин с самого начала совершил ужасную ошибку: он думал, что может договориться об окончании (операции. — ИноТВ). Он думал, что мы будем в ужасе, украинцы будут страдать, и внезапно президент вмешается и скажет: «Послушайте, пора положить этому конец. Давайте проведём мирные переговоры, давайте с этим разберёмся». Но он был неправ, и теперь он знает, что был неправ. Так что я думаю, что с этого момента мы увидим систематические усилия по прекращению этого конфликта, но на его условиях. И помните, Джадж, прямо сейчас на него работает кое-что другое: на юге Польши идёт снег.
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