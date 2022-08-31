Полковник Макгрегор: что бы ни говорилось в методичках Вашингтона, Украина — «государство-банкрот»

Американские военные эксперты, утверждающие, что Киеву удалось привлечь сотни тысяч новобранцев и открыть «второй фронт» против России, лишь пересказывают методички, составленные в Белом доме и Пентагоне, убеждён бывший старший советник министра обороны США и отставной полковник Дуглас Макгрегор. Как заявил Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, Украина ещё до начала российской СВО превратилась в «государство-банкрот» — и на этот путь её толкнули США.

В свою очередь, господин Хёртлинг, генерал-полковник в отставке, заявляет — и я не знаю, откуда он это взял, — что украинцы набрали уже несколько сотен тысяч новобранце и они «открывают новый фронт, который создаст для русских дилемму». Мне кажется, господин полковник, характеристику я его словам дал честную. Во имя всего святого, откуда же Зеленскому взять несколько сотен тысяч новобранцев?

ДУГЛАС МАКГРЕГОР, бывший старший советник министра обороны США: Такие оценки Хёртлинг, вне всяких сомнений, получил из методички, которую Пентагон и Белый дом раздали всем, кто, в кавычках, «свой». Обычно такого рода заявления делает генерал Кен Кин, но он в последние месяцы часто отказывался от своих слов — а Хёртлинг теперь, как мне кажется, пытается принять у Кина эстафету и встать во главе кампании за продолжение этого крестового похода.





Знаете, когда вариантов больше не остаётся — и я, к сожалению подобное в исполнении американского правительства уже видел, да и вы, конечно, тоже: мы оба видели это во Вьетнаме, а я наблюдал, к несчастью, во время авиационной кампании в Косове, а затем и когда мы в итоге увязли в Ираке, — когда больше никакие варианты не работают, начинают лгать. Именно так мы сейчас и поступаем — и, уверен, Фил Джиральди вам бы сказал то же самое.





Мы просто выдаём выдумки, распространяем мифы в надежде, что они сойдут хоть за что-то предметное, пока мы не отыщем какой-то ответ получше. Но на Украине сейчас ответа получше просто нет. Этот конфликт подходил бы к финальной стадии, если бы нам был нужен этот финал — но нам он, по-видимому, не нужен, и мы вполне готовы жертвовать жизнями тысяч украинцев, которых насильно гонят в бой, которые не получили ни нормальной подготовки, ни нормального снаряжения, не знают толком, что делают, но их при этом загоняют в окопы и на оборонительные позиции, где они затем массово гибнут.

Знаете, там ситуация будет, как было в Конфедерации к концу Гражданской войны в США, когда там физически осталось очень, очень мало годных к службе мужчин возрастом от 20 до 40. Если Джо Байден продолжит затягивать этот конфликт, что вообще останется от украинских годных мужчин?

ДУГЛАС МАКГРЕГОР: Известно, что как минимум 10-11 миллионов людей покинули страну после того, как начались все эти дела, — и я уж не знаю, сколько среди них миллионов молодых мужчин. Но Украина теряла население задолго до того, как разразился конфликт: люди уставали от коррупции и некомпетентности правительства и просто уезжали.





Не уверен, что от Украины останется что-то существенное. И такие опасения были с самого начала: Украина — это, по существу, государство-банкрот, погрязшее в криминале и живущее на субсидии Вашингтона. Мы как минимум проспонсировали их чёрный рынок в таких масштабах, которые, по-моему, до этого на Украине никто и представить себе не мог. Этим мы обогатили немало людей, но в интересах украинского народа мы никаких изменений не добились. Так что, как мне кажется, мы видим перед собой государство-банкрот, вот и всё, что тут можно сказать.

Дата выхода в эфир 31 августа 2022 года.