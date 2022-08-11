WP: в результате российской спецоперации Украина может потерять две трети своих месторождений

С начала спецоперации на Украине Россия расширила контроль над значительной частью украинских месторождений, которые считаются одними из «самых богатых минеральными ресурсами» в Европе, передаёт The Washington Post. По оценке издания, под контролем Москвы находятся украинские месторождения металлов и минералов на сумму не менее $12,4 трлн.

По мере продвижения своих войск Россия лишает Украину основы её экономики — природных ресурсов. Через почти шесть месяцев с начала спецоперации Москва расширила контроль над частью из «самых богатых минеральными ресурсами земель в Европе», сообщает The Washington Post.

Хотя, по мнению издания, Украина широко известна как сельскохозяйственная держава, на территории страны есть месторождения 117 из 120 наиболее широко используемых минералов и металлов, а также запасы ископаемых видов топлива. На территории страны находятся одни из крупнейших в мире запасов титана и железной руды, месторождения нетронутого лития и огромные залежи угля. По оценке газеты, в совокупности эти запасы стоят десятки триллионов долларов.

При этом значительная часть этих угольных месторождений, которые на протяжении десятилетий обеспечивали энергией сталелитейную промышленность Украины, сосредоточена на востоке страны, где российские войска добились наибольших успехов. Наряду со значительным количеством других ценных энергетических и минеральных ресурсов, «используемых для производства всего — от запчастей для самолётов до смартфонов», — эти месторождения теперь оказались под контролем России.

Анализ, проведённый канадской компанией SecDev для The Washington Post показал, что под контролем России на данный момент находятся украинские месторождения металлов и минералов на сумму не менее $12,4 трлн. В частности, помимо 63% угольных месторождений страны, Москва «захватила» 11% нефтяных месторождений, 20% месторождений природного газа, 42% месторождений металлов и 33% месторождений редкоземельных и других важнейших минералов, включая литий.

Как отмечает издание, некоторые из этих месторождений перешли к России после «аннексии»* Крыма в 2014 году или за последующие восемь лет «войны украинского правительства с сепаратистами на востоке страны». Однако с начала спецоперации в феврале Россия неуклонно расширяет свои владения. По данным SecDev, теперь она контролирует 41 месторождение угля, 27 месторождений природного газа, 14 месторождений пропана, девять нефтяных месторождений, шесть месторождений железной руды, два месторождения титановой руды, два циркониевой руды и по одному стронция, лития, урана, золота, а также карьер известняка, который Украина прежде использовала для производства стали.

По словам генерального директора Украинской геологической службы Романа Опимаха, правительство ещё оценивает влияние конфликта на ресурсы, однако, учитывая, что большая часть сырья Украины находится на востоке и юге, стоимость потерянных запасов, вероятно, превышает сумму, фигурирующую в анализе.

Потеря Украиной этих ресурсов подорвала экономику страны, вынудив Киев импортировать уголь. Если «захваченные» украинские территории войдут в состав России, «Киев навсегда потеряет доступ почти к двум третям своих месторождений», считает The Washington Post. Украина также потеряет множество других запасов, включая запасы природного газа, нефти и редкоземельных минералов, необходимых для производства ряда высокотехнологичных компонентов.

«Худший сценарий заключается в том, что Украина теряет земли, больше не имеет сильной сырьевой экономики и становится больше похожей на одну из стран Балтии — государство, неспособное поддерживать свою промышленную экономику», — отметил глава киевского экономического аналитического центра GMK Станислав Зинченко.

Впрочем, большая часть запасов нефти и газа остаётся под контролем Украины. Однако, как пишет The Washington Post, для Западной Европы расширение Россией контроля над украинской территорией равносильно «тактической неудаче».

По мнению соучредителя SecDev Роберта Мугги, продвижение российских войск на Украине «имеет прямые последствия для энергетической безопасности» стран Запада. «Если европейцы не смогут быстро диверсифицировать источники нефти и газа, они будут по-прежнему сильно зависеть от российских углеводородов», — заявил Мугга.

Ещё более значительным удар по Украине делает распространение российского контроля над самыми важными украинскими портами. Некоторые аналитики считают потерю морских транзитных путей более значительной, нежели потерю запасов полезных ископаемых — особенно угля, несмотря на его нынешнюю стоимость, — так как страны Запада переходят на более экологичные виды энергии. В случае окончательного перехода портов к России, Киеву придётся выстраивать совершенно новую инфраструктуру для экспорта.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).