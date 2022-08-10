Полковник Макгрегор: освобождённые Россией территории Украины «всегда были русскими»

19:02
Делегации из 72 стран подтвердили участие в форуме «Армия — 2022»
Делегации из 72 стран подтвердили участие в международном военно-техническом форуме «Армия — 2022» в Московской области.
19:00
Суд зарегистрировал иск «Спартака» к Газизову на сумму 88 млн рублей
Юрист «Спартака» Елена Чачуа сообщила, что октябрьский суд города Уфы зарегистрировал иск московского футбольного клуба к бывшему генеральному директору Шамилю Газизову.
18:58
В МИД Швейцарии заявили о готовности представлять интересы Киева в Москве
В МИД Швейцарии договорились с Украиной, что Берн будет представлять интересы Киева в Москве.
18:54
В Херсоне обнаружили украинский центр противодействия интеграции с Россией
Украинский центр противодействия интеграции с Россией действовал в Херсоне до июня 2022 года. Об этом сообщил представитель силовых структур.
18:54
Evraz планирует продать свой Североамериканский дивизион
Еvraz начал процесс сбора заявок для продажи своего Североамериканского дивизиона.
18:47
В Калининграде выразили недоумение вертолётным сопровождением российских поездов с грузами
Глава пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков выразил недоумение в отношении информации о вертолётном сопровождении на территории Литвы российских поездов с грузами.
18:40
Яшкин: слова Гашека — политическая игра и борьба за власть в Федерации хоккея Чехии
Форвард сборной Чехии по хоккею Дмитрий Яшкин ответил олимпийскому чемпиону Доминику Гашеку, который обвинил его в подписании контракта с клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА.
18:37
МИД России выразил обеспокоенность всплеском насилия в зоне конфликта Израиля и Палестины
В России обеспокоены эскалацией насилия в зоне палестино-израильского конфликта, Москва призывает все стороны проявлять сдержанность. Об этом заявили в российском МИД.
18:36
Власти Калининграда напомнили Литве о возможности изменить законы для оплаты транзита
Литва может изменить своё законодательство и открыть казначейский счёт для оплаты железнодорожного транзита в Калининградскую область, это вопрос желания, заявили в правительстве российского региона.
18:34
Samsung представил новые модели смартфонов Galaxy Z с улучшенной батареей
Компания Samsung представила две новые модели смартфонов — Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4, «умные» часы Galaxy Watch 5 и Galaxy Watch 5 Pro, а также беспроводные наушники Galaxy Buds Pro 2.
18:28
В ОНК рассказали о предотвращении побега из СИЗО «Бутырка»
В столичном СИЗО «Бутырка» 8 августа была предотвращена попытка побега заключённого, обвиняемого в разбойном нападении на табачный магазин. Об этом RT сообщил член ОНК Москвы Георгий Иванов.
18:24
Крымский парламентарий Гемпель заявил, что полуостров «не по зубам» киевскому режиму
Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что Крым надёжно укреплён в военном плане и «не по зубам» киевскому режиму.
18:20
Роднина: в других странах запугивают фигуристов, чтобы они не участвовали в шоу в России
Трёхкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала решение президента Литвы Гитанаса Науседы лишить фигуристов Маргариту Дробязко и Повиласа Ванагаса государственных наград за намерение выступить в шоу в Сочи.
18:19
В Молдавии признали, что не смогут выплатить «Газпрому» аванс за газ
Председатель правления АО «Молдовагаз» Вадим Чебан заявил, что компания не сможет выплатить авансом за газ, потреблённый в августе, российскому «Газпрому».
18:15
Бестемьянова объяснила, как Дробязко и Ванагас отнесутся к лишению госнаград в Литве
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала решение президента Литвы Гитанаса Науседы лишить фигуристов Маргариту Дробязко и Повиласа Ванагаса государственных наград за намерение выступить в шоу в Сочи.
18:12
Суд в Москве оштрафовал «Новую газету» за злоупотребление свободой массовой информации
Симоновский суд Москвы оштрафовал на 350 тыс. рублей издание «Новая газета» за злоупотребление свободой массовой информации. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
18:09
В Крыму предостерегли Украину от посягательств на полуостров
Депутат Госдумы от крымского региона Алексей Черняк предостерёг власти официального Киева от посягательств на Крым, отметив, что это будет иметь фатальные последствия.
18:07
В Петербурге задержан подозреваемый по делу об убийстве порноактрисы
В Санкт-Петербурге задержан подозреваемый по делу об убийстве порноактрисы и тиктокера Анастасии Гришман.
18:03
Спасатели предупредили о дождях с градом в Крыму в ближайшие дни
Спасатели предупредили о дождях с градом в Крыму в ближайшие два дня.
18:01
Минздрав России заявил о продлении сроков годности вакцины «Спутник V»
Сроки годности вакцины «Спутник V» были продлены, и для разных производителей они составляют от шести месяцев до одного года.
18:00
В «Урале» отреагировали на информацию об интересе к Дзагоеву
Президент «Урала» Григорий Иванов опроверг информацию об интересе екатеринбургского клуба к полузащитнику Алану Дзагоеву.
17:56
Гасперини подтвердил, что не блокировал трансфер Миранчука в «Торино»
Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини отреагировал на информацию, что он заблокировал трансфер Алексея Миранчука.
17:56
В Китае заявили, что США стягивают силы для усугубления кризиса вокруг Тайваня
Соединённые Штаты наращивают военное присутствие для усугубления кризиса в Тайваньском проливе. Об этом заявил министр иностранных дел, член Госсовета КНР Ван И.
17:50
Роднина — о ситуации с Дробязко и Ванагасом: Литва удивляет своей тупостью
Трёхкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о решении президента Литвы Гитанаса Науседы лишить фигуристов Маргариту Дробязко и Повиласа Ванагаса государственных наград за намерение выступить в шоу в Сочи.
17:49
В Госдуме прокомментировали инициативу ЕС о запрете выдачи шенгенских виз россиянам
Зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин прокомментировал обсуждение в ЕС инициативы о запрете на выдачу россиянам шенгенских виз.
17:47
В Белоруссии готовы сотрудничать с НАТО, но с учётом стратегических отношений с Россией
Начальник департамента международного военного сотрудничества белорусского Минобороны Белоруссии Валерий Ревенко заявил, что Белоруссия готова сотрудничать с НАТО в отдельных сферах, но с учётом стратегических отношений с Россией.
17:45
Бестемьянова — о лишении Дробязко и Ванагаса госнаград в Литве: очень сочувствую ребятам
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала решение президента Литвы Гитанаса Науседы лишить фигуристов Маргариту Дробязко и Повиласа Ванагаса государственных наград за намерение выступить в шоу в Сочи.
17:41
Депутат Туров назвал попыткой давления на Россию обсуждение Западом визового вопроса
Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артём Туров в беседе с RT прокомментировал обсуждение в Евросоюзе нового пакета антироссийских санкций, в том числе вопроса прекращения выдачи шенгенских виз.
17:36
В Нидерландах зафиксирована самая высокая цена на газ в Европе
Самый дорогой газ в Европе зафиксирован в Нидерландах. Об этом говорится в заявлении сайта Energievergelijk.nl, который специализируется на энергетической статистике.
17:33
Итальянский журналист: Миранчук перейдёт в «Торино» на правах аренды
Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук продолжит карьеру в «Торино».
17:32
В Италии начали первое расследование в отношении предполагаемого наёмника ВСУ
Специальное региональное управление по борьбе с мафией и терроризмом в Генуе начало первое в Италии расследование в отношении предполагаемого наёмника, сражающегося на территории Украины.
17:25
Разведчики из ЛНР нашли на оставленных ВСУ позициях под Соледаром иностранные боеприпасы
Бойцы отдельного разведывательного батальона Народной милиции Луганской Народной Республики обнаружили на бывших украинских позициях под Соледаром в ДНР боеприпасы иностранного производства.
17:21
Шойгу вручил в Национальном центре управления обороной медали Героям России
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» героям спецоперации на Украине.
17:20
«Матч ТВ»: «Урал» сделал предложение Дзагоеву, но стороны не смогли договориться
Полузащитник Алан Дзагоев, который после ухода из ЦСКА находится без команды, мог продолжить карьеру в «Урале»
17:18
Экс-сотруднице Первого канала Овсянниковой предъявили обвинения по делу о фейках об армии
Экс-сотруднице Первого канала Марине Овсянниковой предъявили обвинения по делу о фейках против российской армии, заявил её адвокат Дмитрий Захватов.
17:16
Slovnaft: нефть по трубопроводу «Дружба» начала поступать в Словакию
Нефть по трубопроводу «Дружба» начала поступать в Словакию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря НПЗ Slovnaft Антона Молнара.
17:15
Призёр Олимпиады Резцова пропустит два этапа Кубка Содружества
Главный тренер сборной Ханты-Мансийского автономного округа Евгений Редькин сообщил, что двукратный призёр зимней Олимпиады по биатлону Кристина Резцова пропустит два летних этапа Кубка Содружества.
17:13
Газизов рассказал, что «Уфа» не рассматривала подписание Урунова
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил, что клуб не рассматривал подписание полузащитника «Спартака» Остона Урунова.
17:13
МВД России объявило в розыск соучредителя компаний Bryanston Group Кройхера
Соучредителя и директора компаний Bryanston Group Фабиана Кройхера объявили в розыск по делу о мошенничестве в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе Тверского суда Москвы.
17:02
Кардиолог Беленков назвал пульс выше 120 ударов возможным симптомом ряда заболеваний
Кардиолог, доктор медицинских наук, академик РАН Юрий Беленков рассказал, какие показатели пульса могут свидетельствовать о наличии серьёзных заболеваний.
17:01
Соучредитель Amnesty International Вестберг уволился после доклада о преступлениях ВСУ
Соучредитель шведского офиса Amnesty International Пер Вестберг покинул должность после того, как организация опубликовала доклад правозащитников о преступлениях ВСУ.
17:00
Офтальмолог Шилова назвала цветные линзы потенциально вредными для зрения
Врач-офтальмолог, эксперт по охране здоровья Госдумы, доктор медицинских наук, профессор Татьяна Шилова назвала цветные линзы потенциально вредными для зрения.
16:58
Гастроэнтеролог Морозова посоветовала не злоупотреблять арбузами и дынями
Врач-гастроэнтеролог Наталья Морозова посоветовала не злоупотреблять арбузами и дынями.
16:56
Сомнолог Колесниченко посоветовала соблюдать гигиену сна
Врач-психотерапевт, сомнолог Елена Колесниченко посоветовала соблюдать так называемую гигиену сна — выключать в помещении свет, обеспечивать тишину перед засыпанием.
16:56
Путин провёл телефонные переговоры с главой Мали
Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с президентом переходного периода Мали Ассими Гойтой. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
16:56
Агент Миранчука ответил на вопрос о будущем футболиста в «Аталанте»
Вадим Шпинёв, агент российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, ответил на вопрос о будущем футболиста в итальянской команде.
16:55
Врач Шуляева посоветовала соблюдать питьевой режим в жару
Врач — иммунолог-аллерголог Анна Шуляева посоветовала соблюдать питьевой режим в жару.
16:54
Врач Романенко посоветовала регулярно проходить чекап
Врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог Татьяна Романенко посоветовала регулярно проходить обследования.
16:53
Диетолог Дюваль посоветовала отказаться от грибных блюд людям с заболеваниями ЖКТ
Врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала, кому противопоказаны грибные блюда.
16:51
«Трактор» обыграл «Автомобилист» на предсезонном турнире
Челябинский «Трактор» нанёс поражение екатеринбургскому «Автомобилисту» в матче предсезонного турнира.