Жители районов Украины, которые успели в рамках СВО освободить российские войска, всегда говорили на русском языке, напомнил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom полковник в отставке и экс-советник министра обороны США Дуглас Макгрегор. Как отметил Макгрегор, Киев пытался «украинизировать» эти земли, что в итоге и вылилось в нынешний конфликт. По оценке полковника, эти регионы в итоге окончательно станут частью России.

ДУГЛАС МАКГРЕГОР, бывший старший советник министра обороны США: Большая часть людей, проживающих в этих районах, украинцами никогда и не были — они всегда были русскими и говорили там на русском языке. Украинцы пытались местное население украинизировать.



Такая политика и вызвала ответную реакцию — а кроме того, понизила русских в статусе до граждан второго сорта и в конечном счёте привела к тому конфликту, в который мы теперь вовлечены. Ведь Россия просто хотела, чтобы у русских на Украине были равные права со всеми остальными, но от этого отказались. Это, кстати, было закреплено в Минских соглашениях, но нам это всё снова проговаривать не нужно.



Но если вернуться к ответу на Ваш вопрос, здесь можно заключить, что, на мой взгляд, этот регион уже был русским. Сейчас там в качестве валюты вводится рубль, создаются новые администрации, которые формируются из местного русского населения. По факту я ожидаю, что эти районы окончательно станут российскими — войдут в новую российскую «украинскую республику» и окажутся частью России.



Дата выхода в эфир 10 августа 2022 года.