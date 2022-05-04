Вести: в Днепропетровской области запустили процесс «дерусификации» улиц

Украинский город Каменское, который до 2016 года назывался Днепродзержинск, запустил процедуру переименования улиц, названия которых связаны с Россией. Как передают «Вести», мэр города Андрей Белоусов заявил, что процедура переименования предполагает проведение общественных слушаний, поэтому власти планируют руководствоваться мнением каждого жителя, который примет участие в опросе и предоставит предложения.

В городе Каменском в Днепропетровской области Украины стартовала процедура переименования улиц, названия которых связаны с Россией. Как передают «Вести», об этом сообщил мэр города Андрей Белоусов на своей странице в соцсетях.

По его словам, проработать вопрос переименования поручено заместителю городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов городского совета Светлане Колесниченко.

«Запуск процедуры состоится после принятия соответствующего решения депутатами на ближайшей сессии горсовета. Также следует отметить, что процедура переименования предполагает проведение общественных слушаний, в данном случае — путём опроса горожан через официальные интернет-ресурсы и сбора предложений. Поэтому мы обязательно будем руководствоваться мнением каждого, кто примет участие в опросе и предоставит предложения», — написал градоначальник.

Также мэр Каменского отметил, что каждое предложение проработает специальная комиссия, в которую войдут краеведы, историки и другие специалисты.