Independent: экс-советник Трампа назвал Украину ненастоящей страной

Украина вместе с Крымом* были частью Советского Союза. А сейчас это государство, разделённое пополам как минимум по языковому признаку, заявил в интервью бывший советник Дональда Трампа Питер Наварро. Так что он не считает Украину даже за полноценную страну, пишет The Independent.

Бывший советник Дональда Трампа по вопросам торговли Питер Наварро заявил, что Украина — ненастоящая страна, пишет The Independent. Он также отметил, что присутствие российских военных на украинской границе — это попытка России испытать решимость и готовность США вмешаться в ситуацию.

«У нас бы никогда не случилось такого разговора, если бы в Белом доме был Трамп, потому что доктрина мира через силу работала и с Россией, и с Северной Кореей, и с Китаем, и с Ираном, и со всеми остальными, — заявил Наварро. — Сейчас же любой диктатор по всему миру будет испытывать Джо Байдена, будь то Путин или Си Цзиньпин».

«Что же до украинского вопроса, думаю, вспомнить хотя бы немного истории будет полезно. Вся Украина, включая Крым, входила в состав Советского Союза, который был до России, когда тот развалился. Украина сама по себе не страна по сути, потому что, если на неё посмотреть, она буквально разделена надвое», — приводит автор статьи слова бывшего американского чиновника. Тот пояснил: на востоке Украины все говорят по-русски, на западе — по-украински.

«А страна воюет сама с собой через свою избирательную систему», — приводит The Independent слова Питера Наварро.