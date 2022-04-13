СТРАНА: в Ивано-Франковске «дерусифицируют» улицы

В украинском Ивано-Франковске переименуют 25 улиц, названных в честь российских деятелей. Как пишет «СТРАНА», с карты города исчезнут улицы Достоевского, Лермонтова, Добролюбова, Некрасова, Чехова, Толстого, Менделеева, Сахарова, Репина, Глинки, Ковалевской, Циолковского и другие. Некоторые из них переименуют в честь членов УПА*, другие — «в память о наиболее пострадавших городах и воинах ВСУ».
В украинском Ивано-Франковске городской совет принял решение переименовать 25 улиц, названных в честь российских деятелей. Как пишет «СТРАНА», об этом в соцсетях рассказал мэр города Руслан Марцинкив.
С карты города исчезнут улицы таких деятелей российской культуры, как Достоевский, Лермонтов, Добролюбов, Некрасов, Чехов, Толстой и другие русские писатели. Переименованы будут улицы Менделеева и Сахарова, Репина и Глинки, Ковалевской и Циолковского, Пржевальского и Чайковского, а также целый ряд других.
Некоторые из них переименуют в честь деятелей УПА*, другие — «в память о наиболее пострадавших городах и воинах ВСУ».
Возможно, кто-то скажет, что не время для таких вещей. А может, уже давно пора. Именно сейчас мы боремся за победу Украины и не можем допустить, чтобы в нашем будущем независимом государстве вспоминали и чествовали московских или русских учёных, писателей, политических деятелей, а тем более советские праздники, написал Марцинкив.
* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).
Соединённые Штаты лицемерят, когда говорят, что не признают «сфер влияния», Вашингтон сам устанавливает так называемые правила и позволяет себе не соблюдать их, написала в статье для The Washington Post американский политолог Катрина ванден Хювел.
Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Брендан Шауб резко высказался в адрес президента промоушена Дана Уайта по поводу его слов о судейской ошибке в бое между россиянином Петром Яном и американцем Алджэмейном Стерлингом, который сохранил чемпионский титул.
Ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская рассказала, что с 1 мая 2022 года в России будут пересчитаны размеры доплат к пенсиям членам лётных экипажей воздушных судов гражданской авиации, а также отдельным категориям работников организаций угольной промышленности.
Басманный суд Москвы вынес решение по делу о плагиате певицей Монеточкой песни Стаса Костюшкина. Судом вынесено постановление о запрете использования песни «Мама, я не зигую» и взыскании компенсации с певицы в размере 500 тыс. рублей.
Четырёхкратный олимпийский чемпион, бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов поделился мнением о том, что российский биатлон должен опираться на внутренние тренерские кадры, а не приглашать в сборную иностранцев.
Власти Японии, которые убрали нацбатальон «Азов» из списка террористических структур, проявили себя как пособники неонацизма, это несёт угрозу её безопасности, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Оксана Марченко, жена главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, в своём видеообращении попросила турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана поспособствовать освобождению её мужа, задержанного Службой безопасности Украины (СБУ).
Ничто, включая поставки Киеву вооружений со стороны Запада или запугивание, не помешает выполнению целей и задач военной спецоперации на Украине, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
США и союзники будут усиливать экономическую, финансовую и стратегическую изоляцию России, пока не будет завершена российская военная спецоперация на Украине, заявила глава Минфина Соединённых Штатов Джанет Йеллен.
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону, президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев заявил, что новая тренировочная база по биатлону и лыжным гонкам может появиться в Северной столице в ближайшие два-три года.
Оксана Марченко, жена главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой освободить её супруга.
Москва считает опасной тенденцией предложение украинского президента Владимира Зеленского обменять арестованного Виктора Медведчука на военных ВСУ, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Согласно исследованию Университетского колледжа Лондона, в Великобритании 38% жителей заявили, что их беспокоят финансы, тогда как в январе этот показатель был 32%. Коронавирусной инфекции боятся 33% респондентов, в то время как в январе об этом говорили 40%.
Администрация президента США Джо Байдена объявит о новом пакете военной помощи киевским властям на сумму $750 млн, пишет газета The Hill со ссылкой на источник. Как подчёркивает издание, военная помощь будет включать поставки гаубиц Howitzer.
Суперфиналист четвёртого сезона конкурса «Лидеры России», гендиректор Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Олег Туркин организовал волонтёров для восстановления исторического облика подъездов в жилых домах, которые являются памятниками архитектуры.
В НИТУ «МИСиС» разработали новую огнестойкую марку стали, которая увеличивает запас времени для эвакуации во время пожара. О её свойствах рассказал один из разработчиков, заведующий лабораторией «Гибридные наноструктурные материалы» университета Александр Комиссаров.