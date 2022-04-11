Le Point: Родина превыше государства — французский биограф Путина раскрыла русский культурный код

В русском зыке слово «Родина» пишется с большой буквы, а «государство» — с маленькой, и политолог Елена Перру видит в этом свидетельство важной черты россиян, для которых Родина превыше всего. В интервью Le Point она рассказывает, что Путин ещё в 1999 году открыто говорил о принципах многонациональности, на которых строится Россия, поэтому именно отказ Украины от русского языка и стал для него спусковым крючком.

Между Путиным в первые годы на посту президента и сейчас есть много различий, но немало и сходства, отмечает в интервью Le Point бывшая советница Жара Ширака и автор книги о Владимире Путине Елена Перру. Она напоминает о малоизвестной статье Путина, опубликованной в 1999 году в The New York Times, где он объяснял причины войны в Чечне. В частности, уже там он говорит о многонациональности России. И Елена Перру настаивает: Путин всегда старался сохранить это этническое, конфессиональное и лингвистическое многообразие России.

В этом она видит и главный триггер, который шокировал Путина в украинском вопросе. По её словам, после 2014 года там началось ущемление русского языка среди населения, для которого он родной, и Россия называет этот процесс геноцидом. Когда самому Путину предлагали убрать из российской Конституции фразу о многонациональности, он ответил, что в таком случае россияне поделятся на граждан первой и второй категории — и это недопустимо. А именно так и случилось на Украине.

Политолог напоминает, что Путин в 2014 году напрямую обращался к Германии, рассчитывая, что там его поймут, объяснял, что Горбачёв дал согласие на объединение Германии при условии нерасширения НАТО на восток. Но эти гарантии были даны лишь устно, и в этом драматичность ситуации. И Путин объяснял, что Крым и Россия — это один народ, разделённый искусственно. Политолог предлагает вспомнить наставника Путина Анатолия Собчака, чтобы понять, что изначально российский президент был весьма либерален. Путин сам юрист, и сейчас он не считается с международным правом, потому что видит, что и другие так делают. Он повсюду видит двойные стандарты, которые трактуются не в пользу России.

Путин часто вспоминает, как НАТО вмешалось в ситуацию в Сербии в 1999 году. Это была незаконная война альянса, отмечает политолог. Это заложило основы мышления Путина: американцы делают, что хотят, и при этом их не называют убийцами, а другим приходится подчиняться международному праву. Так же эти двойные стандарты проявили себя в деле Скрипалей и Хашукджи: если первый выжил, но против России ввели санкции, то второго Саудовская Аравия разрезала на куски, но ей за это ничего не было, потому что она союзник США.

При этом сами США, которые диктуют свои правила, изнутри ослаблены. В России пристально следили за расовыми столкновениями в США. Но если в США только две главные этнические группы, которые могут столкнуться, то в России мозаика сообществ, отмечает Елена Перру. Поэтому Путин, когда собирал представителей традиционных конфессий, на столе держал при этом и Библию, и Коран, и Тору, и Ганджур. Для него важно сохранить единство в нации, в которой столько поводов для разногласий.

И важная связующая часть российской нации — патриотизм. Елена Перру, для которой русский язык родной, объясняет: в русском языке «Родина» пишется с большой буквы, а «государство» — с маленькой, во французском же всё наоборот. Это давний ментальный код россиян, что Родина превыше всего, даже государства. Кроме того, она объясняет корень слова «безопасность» : Россия постоянно чувствует себя в опасности — это негативный, оборонительный подход к делам. Это объясняется отсутствием естественных границ, которые могли бы остановить неприятеля. Даже слова «ослабление», «разрядка» имеют негативную окраску — это «слабость».

Политолог вспоминает о книге Збигнева Бжезинского, который предсказывал, что в 2005 — 2015 году произойдёт перераспределение сил на европейской шахматной доске. В России эту книгу хорошо знают, поэтому там совершенно иначе восприняли революции на Украине 2004 и 2014 годов. Елена Перру сетует, что во Франции особенно ни Бжезинского не изучают, ни образ Штирлица не исследуют — а это мешает понять Россию. «Чтобы понять Путина, нужно знать Штирлица», — говорит она.

В отношении к Западу Россия прошла путь от восхищения до сочувствия. Россияне считают, что Запад в упадке. «Это трудно осознать, но русские в среднем более образованы, чем мы. Они гораздо больше читают, они замешаны на классической культуре, которую преподают в школе, включая сельскую местность. В московском метро, например, не увидишь отупляющей рекламы: вместо неё фотографии российских пейзажей или объяснение происхождения букв алфавита», — отметила политолог.

По её словам, вряд ли Путин хочет всю жизнь провести у власти. Его заботит, какой след в истории он оставит. Многие россияне не хотят видеть его в положении Брежнева, чьё имя стало символом стагнации и старости, приводит слова Елены Перру Le Point.