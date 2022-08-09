Guanchazhe: удивлён даже Запад — Зеленский торопится продать по дешёвке то, что осталось от Украины

«Новость, которая удивила даже западные СМИ»: как пишет Guanchazhe, с 1 сентября Киев начнёт новый раунд массовой приватизации госпредприятий. В условиях конфликта это означает фактически распродажу страны по низкой цене, что лишает народ Украины будущего, отмечает китайское издание.

С июля популярность темы Украины в западных СМИ резко пошла на убыль. Сколько бы Владимир Зеленский ни подбрасывал дров в костёр, особого внимания Украина больше не привлекает. Странам Европейского союза не до неё — они страдают от газового кризиса, инфляции и девальвации евро. Британская газета The Financial Times сообщила 4 августа, что украинская армия отказалась от плана контрнаступления на том основании, что она недостаточно хорошо оснащена и не имеет даже 30% необходимого вооружения. При наличии полной экипировки контрнаступление можно провести в следующем году. Поэтому всё, что осталось украинской армии, — это вести по России мелкие разрозненные обстрелы из американских ракетных систем HIMARS, чтобы доказать миру, что она всё ещё «воюет».

Как пишет Guanchazhe, чтобы не сидеть сложа руки, Зеленский воспользовался этим «периодом спокойствия», но не для того, чтобы помочь украинскому народу восстановить нормальное производство и жизнь, а для того, чтобы продать как можно больше и получить чистую прибыль. 3 августа премьер-министр Украины Денис Шмыгаль неожиданно заявил, что Украина с 1 сентября начнёт новый раунд массовой приватизации госпредприятий. Он добавил, что такую задачу поставил президент Зеленский и Верховная рада приняла соответствующие законы.

По мнению автора материала, этот шаг Зеленского удивил даже западные СМИ. С одной стороны, Украина объявила военный режим, и поэтому вся экономика, производство и ресурсы сейчас находятся под контролем государства. А значит, сейчас явно нецелесообразно вновь запускать полномасштабную передачу госкомпаний в частную собственность. С другой стороны, Украина уже более 20 лет проводит приватизацию. Всё, что осталось, — это самые основные отрасли, связанные с национальной экономикой и благосостоянием населения, и если продать ещё и их, то Украине будет очень проблематично выживать в будущем. Более того, в нынешней неспокойной обстановке эти объекты на Украине не могут быть проданы по высокой цене. Поэтому, как только новость была обнародована, бывший председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков выступил с обвинениями Зеленского: «Это фактически распродажа страны по низкой цене».

Как напоминает издание, в феврале 2021 года именно Зеленский на основании так называемой национализации подписал распоряжение о конфискации 100% акций компании «Мотор Сич» и передаче их «Укроборонпрому» для искусственного саботажа приобретения китайскими компаниями. Китайские акционеры потребовали от украинской стороны $4,5 млрд компенсации, но Украина «ведёт себя как мёртвая свинья, которая не боится ошпариться, и даже робко просит Америку выплатить компенсацию за неё, потому что это решение было принято в сотрудничестве со службами безопасности США».

«Вернуть «Мотор Сич» на основании «национализации», а теперь уже проводить полную приватизацию — что за двуличная политика! Что за лжецы», — пишет автор статьи.

Он отмечает, что, судя по модели поведения Зеленского, деньги за приватизацию не будут иметь ничего общего с украинским народом, а лишь обогатят его «маленькую театральную труппу и стоящих за ним олигархов». По окончании срока своего президентства он сможет получить несколько паспортов и с семьёй уехать за границу, где будет жить припеваючи.

До начала российско-украинского конфликта на Украине существовало около 800 государственных предприятий, осуществляющих нормальную производственно-эксплуатационную деятельность. Области их производства включали электроэнергетику, водное хозяйство, лечение, военную промышленность, нефтепереработку, комбинированную горнодобывающую и химическую промышленность и так далее. В настоящее время Зеленский намерен продать даже подземные газо- и нефтепроводы советских времён.

Как заключает автор материала, Советский Союз оставил Украине такое богатое наследие, но в конце концов оно будет полностью стёрто с лица земли. Зеленский хочет продать на Украине всё до последней нитки, чтобы получить деньги для покрытия бюджетного дефицита. Однако в результате страны уже не будет. Правда, остаётся вопрос, кто всё это купит.

«Солдаты перепродают оружие на чёрном рынке, спецслужбы продают информацию в Россию и Белоруссию, а власть имущие высасывают из страны кровь. В Китае раньше говорили, что украинские девушки приезжают за границу работать по самой древней профессии, но по сравнению с Зеленским и его командой они намного невиннее. Если Зеленский хочет найти покупателя, то ему остаётся только отправиться на Запад — пусть потихоньку ищет, кому продать остатки украинского величия, и я надеюсь, что он найдёт этого покупателя до того, как страна рухнет», — пишет автор китайского портала.