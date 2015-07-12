Эксперт: Москва и Дели уравновесят «чрезмерное» влияние Пекина в ШОС

Вступление Индии и Пакистана в ШОС поможет смягчить резкую позицию России в отношении Запада и показать, что деятельность организации против него не направлена, утверждает эксперт китайского портала Guanchazhe. Кроме того Дели и Москва составят достойный противовес «слишком сильному влиянию» Китая в ШОС. Однако мнения Дели и Пекина слишком часто не совпадает, что грозит разобщить всю организацию.