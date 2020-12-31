112 Украина Оригинал

112: украинский священник приватизировал церковь и переписал её на дочь

Материал представлен в пересказе ИноТВ
На Западной Украине священник тайно приватизировал храм и переписал его на свою дочь, а земельный участок при церкви оформил в ипотеку на своего зятя. Как передаёт «112 Украина», общественность уже обратилась в суд для признания документа купли-продажи церкви недействительным. Правоохранительные органы возбудили уголовное производство по статье «Мошенничество» и проводят досудебное расследование.
112: украинский священник приватизировал церковь и переписал её на дочь
Reuters

Во Львове священник храма приватизировал его и переписал на свою дочь, а земельный участок при церкви оформил в ипотеку на своего зятя. Как передаёт «112 Украина», священник объявил церковь частной собственностью и установил новые замки. В итоге верующие остались без церкви, которую сами же и построили. 

«Также он таким мошенническим способом отдал землю, занял деньги якобы для своего зятя, 100 тысяч гривен, и дал в ипотеку, дал землю прихода. Если люди прихода не отдадут землю его зятю, значит, земля перейдёт в собственность зятя», — рассказал отец Олег Древняк, декан Львовской епархии ПЦУ.

По некоторой информации, священник тайно приватизировал храм ещё в 2009 году. Верующие узнали об этом случайно, во время перехода церкви в ПЦУ, когда нужно было перерегистрировать святыню.
 
Священник ситуацию комментировать отказывается, однако каждое воскресенье проводит в храме службу для людей, которые его поддерживают. Остальные прихожане вынуждены молиться на улице. 
 
Общественность уже обратилась в суд для признания документа купли-продажи церкви недействительным. Правоохранительные органы возбудили уголовное производство по статье «Мошенничество» и проводят досудебное расследование. 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Все самые актуальные зарубежные статьи на нашей странице в Facebook
источник
112 Украина Украина Европа
теги
приватизация священник Украина церковь
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров