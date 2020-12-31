112: украинский священник приватизировал церковь и переписал её на дочь

На Западной Украине священник тайно приватизировал храм и переписал его на свою дочь, а земельный участок при церкви оформил в ипотеку на своего зятя. Как передаёт «112 Украина», общественность уже обратилась в суд для признания документа купли-продажи церкви недействительным. Правоохранительные органы возбудили уголовное производство по статье «Мошенничество» и проводят досудебное расследование.

Во Львове священник храма приватизировал его и переписал на свою дочь, а земельный участок при церкви оформил в ипотеку на своего зятя. Как передаёт «112 Украина», священник объявил церковь частной собственностью и установил новые замки. В итоге верующие остались без церкви, которую сами же и построили.

«Также он таким мошенническим способом отдал землю, занял деньги якобы для своего зятя, 100 тысяч гривен, и дал в ипотеку, дал землю прихода. Если люди прихода не отдадут землю его зятю, значит, земля перейдёт в собственность зятя», — рассказал отец Олег Древняк, декан Львовской епархии ПЦУ.

По некоторой информации, священник тайно приватизировал храм ещё в 2009 году. Верующие узнали об этом случайно, во время перехода церкви в ПЦУ, когда нужно было перерегистрировать святыню.

Священник ситуацию комментировать отказывается, однако каждое воскресенье проводит в храме службу для людей, которые его поддерживают. Остальные прихожане вынуждены молиться на улице.

Общественность уже обратилась в суд для признания документа купли-продажи церкви недействительным. Правоохранительные органы возбудили уголовное производство по статье «Мошенничество» и проводят досудебное расследование.