Le Figaro: в Лионе задержали подозреваемого в нападении на православного священника

Во французском Лионе мужчина напал на священника-грека у дверей православной церкви и нанёс ему несколько огнестрельных ранений в живот, пишет Le Figaro. Раненого в тяжёлом состоянии увезли на скорой помощи, а через несколько часов по показаниям очевидцев задержали подозреваемого без оружия — его причастность к делу проверяется прокуратурой.
В субботу, 31 октября, французская прокуратура завела уголовное дело о «покушении на убийство» православного священника, получившего огнестрельные ранения в 7 округе Лиона, сообщает Le Figaro. Преступник скрылся с места преступления, однако к 20:30 стало известно о задержании подозреваемого, который подходил под описания очевидцев. Однако, как отметил прокурор Николя Жаке, у задержанного при себе не было оружия, а его причастность к нападению проверяют.
Как рассказывает издание, преступление произошло около 16 часов, когда священник греческой национальности Николас К. закрывал православную церковь Благовещенья. Источник в полиции отмечает, что в него дважды выстрелил мужчина, который действовал в одиночку. 52-летний отец троих детей получил ранения в область живота и находился в сознании во время прибытия скорой помощи, но находится в тяжёлом состоянии.
Место нападения было оцеплено стражами правопорядка. Министерство внутренних дел быстро создало оперативный штаб и внимательно наблюдает за ходом дела. Премьер-министр страны Жан Кастекс, который находился в Руане и Сент-Этьен-дю-Рувре, вернулся в Париж. Расследование ведётся межрегиональным управлением юридической полиции Лиона. Прокуратура Лиона, возглавляющая дело, поддерживает «тесный контакт» с национальной антитеррористической прокуратурой (PNAT), которая не участвует в расследовании. Со своей стороны мэр Лиона Грегори Дусе заявил, что «никакая версия не исключается и не является предпочтительной».
В комментарии Le Figaro епископ Константинопольской православной церкви во Франции и митрополит Галльский Эммануил (Адамакис) заверил, что МВД доложило ему о происшествии. Он также добавил, что раненый священник вскоре должен был вернуться в Грецию для нового назначения и продолжал занимать служебную жилплощадь.
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