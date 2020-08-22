Valeurs actuelles: не только Святая София — Эрдоган превращает в мечеть ещё одну знаковую христианскую церковь

После превращения в мечеть Собора Святой Софии президент Турции Эродган приказал открыть для мусульманского богослужения ещё одну знаковую христианскую церковь в Стамбуле, сообщает Valeurs actuelles. Речь идёт о построенной в V веке Церкви Христа Спасителя в полях, получившей после Второй мировой войны статус музея. По словам издания, наблюдатели видят в решении турецкого президента стремление угодить консервативным избирателям на фоне экономических трудностей в стране.

Президент Турции Реждеп Тайип Эрдоган не намерен останавливаться на Соборе Святой Софии и собирается превратить в мечеть ещё одну бывшую христианскую церковь — музей Хора, сообщает Valeurs actuelles со ссылкой на сообщения СМИ. Как напоминает издание, Церковь Христа Спасителя в полях была построена византийцами в V веке и до получения статуса музея уже однажды была преобразована в мечеть.

Это превращение произошло после взятия Константинополя османами, в 1453 г. С конца Второй мировой войны церковь стала музеем. С 1958 года, после длительной и кропотливой реставрации американскими искусствоведами, музей стал принимать посетителей. Известный своими восхитительными мозаиками и фресками XIV века, музей в первую очередь обязан своей славой имеющейся в его стенах монументальной композиции Страшного Суда.

Как отмечает издание, опубликованный в пятницу 21 августа в официальной правительственной газете указ президента Эрдогана об открытии этого культурного памятника для мусульманского богослужения вызвало у многих недовольство. По словам историка и специалиста по Османской империи Зейнеп Тюркильмаз, сохранность фресок и мозаик отныне под угрозой, поскольку ислам запрещает религиозные изображения. «Это равноценно уничтожению, поскольку невозможно преобразовать эту внутреннюю архитектуру, сохранив ее», — сожалеет она.

По словам журнала, после превращения в мечеть Собора Святой Софии наблюдатели усматривают в этом решении стремление угодить консервативному и националистическому электорату, учитывая переживаемые Турцией экономические трудности, усугублённые кризисом в сфере здравоохранения.