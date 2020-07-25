HDN: открыта для всех религий — Эрдоган принял участие в первой молитве после превращения Айя-Софии в мечеть

В соборе Святой Софии, которому снова вернули статус мечети, прошла первая пятничная мусульманская молитва, пишет Hürriyet Daily News. На ней присутствовал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, который отметил, что в собор по-прежнему могут приходить люди всех религий.

Спустя 85 лет в соборе Святой Софии в Стамбуле снова прошла мусульманская пятничная молитва. При этом событии присутствовали тысячи людей, пишет Hürriyet Daily News.

«Теперь это место вернулось к своей оригинальной форме, оно снова стало мечетью, — приводит издание слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. — Однако это место, куда могут приходить люди всех религий, могут посещать его как культурное наследие всего человечества».

Издание напоминает, что Святая София сначала была христианским храмом 916 лет, а затем почти полтысячелетия — мечетью. 10 июля турецкие власти аннулировали декрет 1934 года о превращении этого места в музей.

Как пишет издание, в пятницу на первый после долгого перерыва намаз в Айя-Софию люди шли из разных мест, в том числе и за пределами Стамбула. В какой-то момент властям пришлось перекрыть доступ, поскольку даже те площадки, что расположены на улице, были переполнены. Кроме того, принимались особые меры предосторожности, связанные с эпидемией коронавируса.

Во время молитвы христианские фрески и мозаики были закрыты специальными шторами. Пол был накрыт ковром, в том числе, чтобы ему ничто не навредило.

Власти обещают, что вне периода молитвы будут бесплатно пускать туристов в Святую Софию и будут открывать мозаики и иконы, пишет Hürriyet Daily News.