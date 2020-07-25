HDN: открыта для всех религий — Эрдоган принял участие в первой молитве после превращения Айя-Софии в мечеть

03:00
В Китае выявили 108 случаев инфицирования коронавирусом за сутки
За прошедшие сутки в Китае было выявлено 34 новых случая заболевания коронавирусом, а также 74 бессимптомных носителя.
03:00
Бастрыкин поздравил следователей с профессиональным праздником
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поздравил сотрудников органов следствия с профессиональным праздником. Об этом сообщается на сайте СК России.
03:00
Трамп распорядился снизить стоимость жизненно необходимых лекарств в США
Президент США Дональд Трамп подписал распоряжения о снижении стоимости жизненно необходимых лекарственных препаратов.
03:00
Бригада врачей из Москвы направляется в Хабаровск для борьбы с COVID-19
Бригада московских врачей направлена в Хабаровск для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.
03:00
В России ликвидировали 67 природных пожаров за сутки
Лесопожарные службы за сутки ликвидировали в России 67 природных пожаров на площади более 8,6 тыс. га. Об этом заявили в пресс-службе Авиалесоохраны.
03:00
В Гидрометцентре прогнозируют тёплую погоду в Москве до конца июля
Тёплая погода в пределах +22 ˚С... +27 ˚С ожидается в Москве до конца июля. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
03:00
Участок Сокольнической линии метро закрыли до 28 июля
Станции «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка» Сокольнической линии метро закрыли для пассажиров до 05:30 вторника, 28 июля.
03:00
Двое сирийских военных пострадали в результате атаки Израиля
В Минобороны САР заявили о двух пострадавших в результате атаки вертолётов ВВС Израиля по сирийским позициям в провинции Кунейтра на Голанских высотах.
03:00
СМИ: Парфёнов претендует на пост тренера «Оренбурга»
Бывший главный тренер «Урала» Дмитрий Парфёнов может продолжить карьеру в «Оренбурге».
03:00
В Росавиации рассказали о правилах перелёта для иностранцев
Российские авиакомпании имеют право не допускать на борт самолёта иностранцев без медицинского документа с отрицательным результатом теста на коронавирус. Об этом заявили в Росавиации.
03:00
Гаджиев заявил о желании провести реванш Исмаилова с Минеевым и назвал суммы гонораров бойцов
Президент комании FIght Nights Global Камил Гаджиев сообщил, что хочет провести повторный поединок между Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым.
03:00
Коробков: Александр Емельяненко дрался вообще без желания бороться
Боец смешанных единоборств Михаил Коробков оценил победу Магомеда Исмаилова над Александром Емельяненко на турнире ACA107 в Сочи.
03:00
В Бразилии выявили более 55 тысяч случаев коронавируса за сутки
За прошедшие сутки в Бразилии выявили 55 891 случай инфицирования коронавирусной инфекцией, общее число пациентов с COVID-19 достигло 2 343 366.
03:00
Инфекционист оценил вероятность второй волны COVID-19 в России осенью
Осенью возможно увеличение числа пациентов с сезонными острыми респираторными заболеваниями, однако значительного подъёма уровня инфицирования вирусами, в том числе COVID-19, не ожидается. Об этом заявил главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов.
03:00
Исмаилов заявил, что согласен на реванш с Александром Емельяненко
Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов после победы над Александром Емельяненко на турнире ACA 107 в Сочи заявил, что не против повторного поединка.
03:00
Путин поздравил следователей с профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников органов следствия с профессиональным праздником. Об этом сообщается на сайте Кремля.
03:00
Исмаилов: Александр Емельяненко недооценил мою голову
Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов рассказал о своих ощущениях после попаданий Александра Емельяненко в бою на турнире АСА 107.
03:00
В Москве умерли ещё 14 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом, общее число летальных исходов в столице достигло 4389.
03:00
«Милан» сыграл вничью с «Аталантой» в 36-м туре Серии А
В матче 36-го тура чемпионата Италии среди команд Серии А «Милан» и «Аталанта» не сумели выявить победителя.
03:00
Захарова объяснила выбор Танзании как страны для возобновления полётов
Выбор Танзании в качестве страны для возобновления авиасообщения объясняется популярностью данного направления у россиян. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
03:00
Спарринг-партнёр Исмаилова считает, что боец сотворил историю, победив Александра Емельяненко
Али Исаев, спарринг-партнёр Магомеда Исмаилова, прокомментировал победу российского бойца над соотечественником Александром Емельяненко в главном бою турнира АСА 107.
03:00
Зеленский предложил Египту сотрудничать с Украиной в космической сфере
Украинский президент Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с египетским коллегой Абделем Фаттахом ас-Сиси обсудил возможность усиления сотрудничества двух стран в космической отрасли.
03:00
Гол Неймара помог ПСЖ обыграть «Сент-Этьен» и завоевать Кубок Франции
В финальном поединке за Кубок Франции по футболу парижский ПСЖ одержал победу над «Сент-Этьеном».
03:00
Минаков: Исмаилов показал слабые стороны Александра Емельяненко
Боец смешанных единоборств Виталий Минаков прокомментировал результат главного боя турнира АСА 107, в котором Магомед Исмаилов победил Александра Емельяненко техническим нокаутом.
03:00
Армия Израиля сообщила об атаке по целям на юге Сирии
Армия обороны Израиля в своём Twitter сообщила, что израильская авиация атаковала цели на юге Сирии.
03:00
Василевский — о бое Александра Емельяненко с Исмаиловым: всё закончилось в первые 20 секунд
Боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский признался, что ожидал победы Магомеда Исмаилова в бою с Александром Емельяненко.
03:00
Вартанян: у Александра Емельяненко изначально не было шансов в бою с Исмаиловым
Бывший временный чемпион лиги ACB Эдуард Вартанян поделился своими впечатлениями от поединка Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым на турнире АСА 107.
03:00
В Пензенской области сообщили о смягчении ряда ограничений
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев продлил режим повышенной готовности до 31 июля, отменив введённые ранее в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19 ограничения на работу аттракционов, парков культуры и отдыха, учреждений образования, санаторно-курортной сферы и сферы детского отдыха.
03:00
Шемякин оценил изменения в памятнике на могиле Высоцкого
Скульптор, художник Михаил Шемякин прокомментировал изменения в памятнике на могиле актёра, поэта и барда Владимира Высоцкого.
03:00
Ян прокомментировал победу Исмаилова над Александром Емельяненко
Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Пётр Ян поделился впечатлениями от боя Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова.
03:00
В Российском зерновом союзе оценили ситуацию с ценами на фоне засухи
Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут оценил ситуацию с ценами на фоне засухи.
03:00
Синоптики предупредили об усилении ветра до 15 м/с в Оренбургской области
Синоптики предупредили о ветреной погоде в субботу, 25 июля, в Оренбургской области.
03:00
Никита Высоцкий прокомментировал изменения в памятнике на могиле отца
Никита Высоцкий прокомментировал изменения, внесённые в памятник на могиле его отца — актёра, барда и поэта Владимира Высоцкого.
03:00
Губернатор Подмосковья обратился к ФК «Химки» перед финалом Кубка России
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв накануне финального матча Кубка России «Зенит» — «Химки» пожелал футболистам подмосковного клуба удачи.
03:00
В Подмосковье женщина пыталась купить младенца в интернете
В Московской области перед судом предстанет женщина, пытавшаяся купить младенца через объявления в интернете.
03:00
Трамп смягчил экспортные ограничения для продажи беспилотников
Американский президент Дональд Трамп решил смягчить ограничения экспортного контроля при продаже другим странам военных беспилотников США.
03:00
В Татарстане обсудили контроль за нацпроектами
Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с аудитором Счётной палаты России Михаилом Менем.
03:00
Кокляев выразил желание провести реванш с Александром Емельяненко
Представитель силовых видов спорта Михаил Кокляев рассказал, что хочет провести реванш с бойцом Александром Емельяненко, которому он уступил в ноябре 2019 года в первом же раунде.
03:00
Экс-глава ЦБ Дубинин прокомментировал снижение ключевой ставки до 4,25%
Бывший председатель Банка России Сергей Дубинин прокомментировал снижение ключевой ставки до 4,25%.
03:00
Шлеменко: Александр Емельяненко деградирует
Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко прокомментировал победу Магомеда Исмаилова над Александром Емельяненко на турнире ACA107 в Сочи.
03:00
Террористы обстреляли населённые пункты в Идлибе и Латакии
Руководитель российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий сообщил, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* обстреляли населённые пункты в сирийских провинциях Идлиб и Латакия.
03:00
Кокляев: к Александру Емельяненко всё вернулось бумерангом
Михаил Кокляев, бывший соперник российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко, прокомментировал поражение 38-летнего тяжеловеса в бою с Магомедом Исмаиловым.
03:00
Синоптик рассказала о погоде в Москве в конце июля
Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова рассказала о погоде в Москве в конце июля.
03:00
В Краснодарском крае обезвредили боеприпасы времён войны
На западном берегу Новороссийской бухты обезвредили боеприпасы времён Великой Отечественной войны.
03:00
Александр Емельяненко предложил Исмаилову провести повторный бой
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко предложил своему соотечественнику Магомеду Исмаилову повторный бой после того, как проиграл ему на турнире АСА 107.
03:00
Александр Емельяненко отправился в больницу после боя с Исмаиловым
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко отправился в больницу после боя со своим соотечественником Магомедом Исмаиловым.
03:00
В Москве начали проверку из-за избиения водителя скорой помощи
В Москве организована служебная проверка по факту избиения охранником водителя скорой помощи в больнице имени Филатова. Об этом информирует пресс-служба Департамента здравоохранения столицы.
03:00
Гаджиев: Александр Емельяненко не успевал за Исмаиловым
Президент промоушена Fight Nights Global Камил Гаджиев прокомментировал победу Магомеда Исмаилова над соотечественником Александром Емельяненко на турнире ACA107 в Сочи.
03:00
Агент Гайча заявил, что пока не знает даты прибытия футболиста в Москву
Матиас Фавано, агент форварда «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайча, прокомментировал появившуюся информацию о том, что футболист прибудет в Москву на следующей неделе для подписания контракта с ЦСКА.
03:00
Росавиация рассказала о возобновлении рейсов с тремя странами
В Росавиации рассказали о возобновлении с 1 августа регулярных и чартерных рейсов в Великобританию, Турцию и Танзанию.