Daily Sabah: ставшая мечетью Айя-София открывает двери для верующих

В пятницу утром Айя-София, которой недавно вернули статус мечети, откроет свои двери для верующих, сообщает Daily Sabah. Власти Стамбула уже заявили, что это «большое открытие» пройдёт с соблюдением всех необходимых мер предосторожности.
Айя-София, которая в течение последних 86 лет была музеем, в эту пятницу вновь начнёт функционировать в качестве мечети, пишет Daily Sabah.
Возвращение Святой Софии такого статуса, как отмечает издание, стало поводом для ликования среди мусульман не только Турции, но и всего мира, говорится в статье.
Стамбул в настоящее время готовится к «большому открытию» с соблюдением всех строгих мер социального дистанцирования и правил Ислама.
«Мы знаем, что самоё большое желание наших гостей — помолиться в Айя-Софии», — заявил губернатор Стамбула Али Ерликая, подчеркнув, что были предприняты все необходимые меры предосторожности.
Он также сообщил, что мечеть откроет свои двери в пятницу в 10 утра. А чтобы у всех желающих была возможность помолиться, её не будут закрывать до следующего утра.
Для входа в здание будут установлены 11 контрольно-пропускных пункта.
«В целях ускорения и упрощения процесса въезда мы просим наших посетителей не приносить рюкзаки или сумки», — сказала Ерликая.
Как отмечает Daily Sabah, около мечети будут дежурить машины скорой помощи и даже вертолёт.
Госсекретарь США Майк Помпео, выступая с речью об американо-китайских отношениях в президентской библиотеке Ричарда Никсона в Йорба-Линда, заявил, что Соединённые Штаты могут втянуть Россию в противостояние с Китаем.
Президент киевского футбольного клуба «Динамо» Игорь Суркис встретился с фанатами о ответил на их претензии после назначения главным тренером команды экс-наставника донецкого «Шахтёра» и петербургского «Зенита» Мирчи Луческу.
МИД России готов помочь украинскому лидеру Владимиру Зеленскому в расшифровке каждого пункта Минских соглашений. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов прокомментировал информацию, согласно которой красно-белые интересуются нападающим петербургского «Зенита» Александром Кокориным, который на правах аренды выступает за «Сочи».
Осуждённый в США гражданин России Виктор Бут содержится в изолированной секции тюрьмы, где не было выявлено случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом заявил его адвокат Алексей Тарасов.
Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала обращение британского теневого министра культуры, цифровых технологий, спорта и СМИ Джо Стивенс к исполнительному директору медиарегулятора Ofcom Мелани Доус с просьбой пересмотреть вопрос о предоставлении RT лицензии на вещание в стране.
Пресс-служба московского футбольного клуба «Спартак» отреагировала на высказывания руководителя департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Виктора Кашшаи о работе арбитров в матче полуфинала Кубка России по футболу с петербургским «Зенитом».
Солнцевский суд Москвы приговорил трёх фигурантов дела о гибели в авиакатастрофе в столичном аэропорту Внуково главы французской нефтегазовой компании Total Кристофа де Маржери к заключению на сроки от пяти до шести лет.