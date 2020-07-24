Daily Sabah: ставшая мечетью Айя-София открывает двери для верующих

Айя-София, которая в течение последних 86 лет была музеем, в эту пятницу вновь начнёт функционировать в качестве мечети, пишет Daily Sabah.

Возвращение Святой Софии такого статуса, как отмечает издание, стало поводом для ликования среди мусульман не только Турции, но и всего мира, говорится в статье.

Стамбул в настоящее время готовится к «большому открытию» с соблюдением всех строгих мер социального дистанцирования и правил Ислама.

«Мы знаем, что самоё большое желание наших гостей — помолиться в Айя-Софии», — заявил губернатор Стамбула Али Ерликая, подчеркнув, что были предприняты все необходимые меры предосторожности.

Он также сообщил, что мечеть откроет свои двери в пятницу в 10 утра. А чтобы у всех желающих была возможность помолиться, её не будут закрывать до следующего утра.

Для входа в здание будут установлены 11 контрольно-пропускных пункта.

«В целях ускорения и упрощения процесса въезда мы просим наших посетителей не приносить рюкзаки или сумки», — сказала Ерликая.

Как отмечает Daily Sabah, около мечети будут дежурить машины скорой помощи и даже вертолёт.