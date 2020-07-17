Le Figaro: Эрдоган превратил Святую Софию в мечеть, чтобы предстать защитником мусульман всего мира

Идея о возвращении Святой Софии в Стамбуле статуса мечети высказывалась ещё в 1970-х годах. Сегодня же с помощью этого решения Эрдоган пытается не только повысить свой рейтинг внутри страны, но и представить обществу новую идею величия и влияния Турции на весь мусульманский мир, отмечает эксперт в интервью Le Figaro.

Решение Эрдогана о возвращении Святой Софии статуса мечети родилось не на пустом месте, этот вопрос поднимал ещё его учитель Неджметтин Эрбакан в 1970-х годах, отмечает в интервью Le Figaro журналистка Ариана Бонзон. По её словам, это решение носит внутренний характер, это для Эрдогана восстановление политико-религиозного суверенитета. Таким образом он отвечает на чаяния партий, ассоциаций и его союзников из правых исламских сил, которые отвернулись от него за последнее время.

Эрдоган пристально следит за рейтингами, и сейчас его поддерживает лишь треть населения, а в 2018 году на выборах он набрал абсолютное большинство голосов. Экономическая ситуация в Турции не очень хорошая, и население считает, что она будет ещё хуже в будущем году. Так что «общественный договор», который лежит в основе успеха Эрдогана, он решил заменить новым принципом о величии и влиятельности Турции.

Однако это ещё и послание о победе ислама над христианством, отмечает журналистка. Тем более что ближайшие выборы у Эрдогана только в 2023 году. Эрдоган намерен доказать, что завоевание Константинополя турками-османами в 1453 году было важнейшим событием для формирования турецкой идентичности. А всему мусульманскому миру он хочет показать, что он защитник мусульман, в особенности европейских. Так что, как отмечает автор статьи, паломничество в Айя-Софию теперь может стать отличительным признаком, например, для французских практикующих мусульман.

По опросам общественного мнения, почти 47% жителей Турции выступают за то, чтобы в Айя-Софии проводились богослужения мусульман, а 38% — чтобы она осталась музеем. Впрочем, некоторые видные деятели Турции утверждают, что это решение говорит о неуважении к истории, к культурному наследию и к принципам плюрализма.

Как отмечает собеседница издания, при этом мусульманские каноны требуют, чтобы, по крайней мере, на время богослужения православные фрески и мозаики Святой Софии были скрыты. Она проводит параллель с тем, как уничтожались следы армянского и греческого наследия в Турции: церкви, дома, кладбища. И происходило это во время разных сил у власти, и международное сообщество не высказывало по-настоящему сильного протеста. Сейчас же главная цель Эрдогана — построить единое турецко-мусульманское государство, тогда как народов там бесчисленное множество.

Это решение осудила Греция, Франция выразила своё сожаление. С сожалениями выступила и православная Россия, хотя при этом она настаивает на свободе действий Турции, поскольку всегда защищает суверенитет каждой страны.

Как напоминает журналистка, в 2005 году правительства Испании и Турции запустили форум цивилизаций под эгидой ООН, во время которого продвигалась идея о диалоге религий. Тогда казалось, что Эрдоган проводит политику демократического и либерального ислама, соотносимого с Европой. И вот сейчас было бы интересно узнать реакцию участников того форума на нынешние события, отмечает собеседница Le Figaro.