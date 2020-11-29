La Croix: больше 30 на службе собираться можно — французам разрешили ходить в церковь

Французские верующие опротестовали постановление властей, в соответствии с которым им было запрещено собираться на религиозные церемонии в количестве более 30 человек. Они сделали упор на то, что это нарушает свободу вероисповедания, и сравнивать церковную службу с театром или кино нельзя, пишет La Croix.

Во Франции правительство сначала запретило проводить религиозные собрания с участием более 30 человек. Однако священникам удалось опротестовать это решение, пишет La Croix. Они настаивали, что это ограничение не отвечает цели сохранения общественного здоровья и серьёзно нарушает свободу вероисповедания.

Дело в том, что лимит в 30 человек — это было максимальное количество людей вне зависимости от вместимости здания. И судья, выносящий решения по срочным вопросам, постановил, что несправедливо сравнивать религиозные учреждения с театрами и кино, поскольку и деятельность у них разная, и права затрагиваются разного характера. Свобода вероисповедания включает в себя право коллективного участия в религиозных церемониях.

Так что теперь в течение трёх дней должно быть принято новое постановление властей. Французские верующие признают, что в условиях пандемии им нужно принимать особые меры защиты. Он разработали специальный протокол, который позволил бы снова проводить службы, пишет La Croix.