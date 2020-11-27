Euronews: Еврокомиссия призывает все страны ЕС заранее подготовиться к доставке вакцины в регионы

Еврокомиссия обещает обеспечить граждан Евросоюза защитной вакциной от коронавирусной инфекции к концу года. Сообщается, что Брюссель заключил уже несколько сделок с разными разработчиками. В то же время он призывает руководство европейских стран не медлить и уже сейчас начать выстраивать логистические цепочки, чтобы заранее подготовиться к скорейшему началу поставок в разные регионы, как только необходимое количество вакцины появится в наличии, передаёт Euronews.

Граждане Евросоюза могут получить вакцины от коронавируса до конца года. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Накануне стало известно, что Брюссель заключил шестой контракт по предзаказу желанного препарата с американской компанией Moderna на 160 миллионов доз.



Сообщается, что эта сделка не последняя. Еврокомиссия призывает страны — члены ЕС не медлить и уже сегодня выстраивать необходимые для поставок логистические цепи.



УРСУЛА ФОН ДЕР ЛЯЙЕН, председатель Еврокомиссии: Европейские граждане смогут сделать первые прививки уже до конца декабря. Наконец-то в конце туннеля появился свет! Как я уже говорила, наличие вакцины важно. Но главное — процесс вакцинации, страны-члены должны всё к нему подготовить: речь идёт о миллионах шприцов, хранении и транспортировке лекарственных средств, открытии центров вакцинации, обучении персонала. Всё должно быть готово.



Немецкая компания Binder разрабатывает холодильные камеры для хранения вакцин. В каждую из них может поместиться до 117 тысяч доз.



ПЕТЕР ВИММЕР, вице-президент Binder: Я открою на секунду. Видите, совсем как обычный холодильник — только теплоизоляция толще. Мы используем натуральный хладагент. Если камеру открыть, можно увидеть, как внутри холодно: температура более чем на 100 градусов ниже, чем снаружи. Вакцины хранятся вот в этих ящиках.



В надежде на то, что коронавирусу всё-таки не удастся «украсть Рождество», европейцы смягчают ограничения. Во Франции, среди прочего, к открытию готовятся магазины игрушек.



Дата выхода в эфир 25 ноября 2020 года.