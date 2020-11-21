SciencePost: монополия богатых стран на вакцины повлечёт за собой вдвое больше смертей, чем справедливое распределение доз по миру

Сценарий, в котором богатые страны станут единственными обладателями первых партий вакцин от коронавируса, обернётся для мира вдвое большим числом смертей от Covid-19, чем в случае, если вакцины будут справедливо распределены между всеми государствами, пишет SciencePost со ссылкой на результаты недавнего исследования американских учёных. Как утверждают эксперты, равномерное распределение доз вакцин могло бы сократить смертность от болезни на 61%, в то время как их монополизация в руках богатых стран предотвратила бы всего 33% летальных случаев.