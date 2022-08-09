Economist: Украина находится на грани нервного срыва

Всё больше украинцев обращаются за психологической помощью, так что количество пациентов уже заметно превышает число врачей, пишет The Economist. Причём эксперты предупреждают, что дальше ситуация будет становиться только хуже.

Украинские врачи отмечают рост числа пациентов с психологическими травмами. Причём их количество сильно превосходит число врачей. Например, The Economist описывает случай Эдуарда К., который подошёл к украинскому пропускному пункту и крикнул: «Путин — мой президент».

Его забрали в психиатрическую клинику, и врач, который его наблюдал, отмечает, что это далеко не редкий случай: боевые действия сказались на каждом украинце, и стресс усугубляет проблемы у самых уязвимых. «Люди любят держать всё под контролем, а война не даёт этого сделать», — приводит автор статьи слова врача. Ожидание страданий расшатывают нервную систему. По оценке Минздрава, после окончания российской спецоперации на Украине будет 3-4 млн человек, которым нужна будет медикаментозная помощь, и ещё 15 млн человек, кому нужно будет работать с психологами.

Врачам особенно сложно приходилось, когда бои доходили до их больниц: они продолжали работать, хотя и оставляли в своих стенах только самых тяжёлых пациентов. Не обошлось и без трагических историй, когда люди с психическими проблемами умирали, совершив самоубийство.

В психиатрические клиники попадают люди разного возраста, с разным образованием и прошлым. Но, как отмечает Эдуард К., все они дружелюбны, и в первый день, когда он поступил в клинику, многие принесли ему подарки от яблока до носков. Хотя при этом некоторые из-за психических травм не разговаривают.

Ряд врачей работают в зонах, где были бои. И там большой спрос на их работу, спектр психических заболеваний очень широк, услугами психиатров пользуются как военные, так и мирные местные жители.

Но восстановление идёт тяжело. Те, кто сразу считали Россию врагом, легче переживали происходящее. А те, кто считал Россию другом, расценили российскую спецоперацию как предательство и крушение иллюзий.

И пока ещё рано говорить о масштабе травмы как отдельных людей, так и всей Украины. «Путин сбросил бомбу замедленного действия на психику каждого украинца», — приводит издание слова одного из своих собеседников-врачей.