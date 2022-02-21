Шольц: чтобы найти альтернативы российским ресурсам, Западу придётся «усердно потрудиться»

Западным странам предстоит провести серьёзную работу, чтобы отыскать альтернативных российским поставщиков энергоресурсов. Об этом на полях Мюнхенской конференции заявил немецкий канцлер Олаф Шольц. Как передаёт CBNC, аналогичные заявления по поводу «энергозависимости» от Москвы в последние дни сделали и другие высокопоставленные чиновники.

Канцлер Германии Олаф Шольц на фоне «участившихся разговоров о возможном введении санкций» против Москвы заявил в субботу, что Западу придётся «очень усердно» потрудиться, чтобы отыскать альтернативные источники энергоресурсов помимо России, пишет сайт CNBC.

В ходе беседы с корреспондентом канала на полях Мюнхенской конференции Шольц подчеркнул, что от поставок российских ресурсов зависит значительная часть западных государств. «Из России экспортируется много нефти, угля и газа в многочисленные страны, есть и серьёзный экспорт нефти в США, — приводит его слова CNBC. — Поэтому для того, чтобы создать ситуацию, при которой у нас будут какие-то альтернативы, нам всем придётся очень серьёзно потрудиться».

По словам Шольца, западным странам также необходимо создать обстановку надёжного сотрудничества, дабы «вернуться к ситуации, где нынешней конфронтации не было». «Именно в этом направлении мы и работаем», — заверил немецкий канцлер.

Как отмечается в материале, западные чиновники на протяжении последних недель сделали много заявлений по поводу необходимости ввести санкции против России, в частности её энергетического сектора в том случае, если российские войска вторгнутся на Украину. Россия неоднократно заявляла, что не планирует агрессивных действий в отношении своего соседа, однако при этом сконцентрировала у украинских рубежей группировку войск численностью около 150 тыс. человек, говорится в статье.

В прошлом году Россия стала крупнейшим поставщиком газа и нефти в Европейский союз, напоминает обозреватель CNBC.

О потребности снизить «энергетическую зависимость» от России заявлял не только Шольц — ранее в субботу в Мюнхене в пользу этого также высказались председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, отмечает журналист.