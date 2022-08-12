Апостроф: украинские школы собираются полностью отказаться от русского языка

19:50
Захарова призвала Украину не создавать помех отправке миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
Россия призывает украинскую сторону не создавать помех отправке миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя итоги состоявшегося 11 августа заседания СБ ООН по ситуации на атомной электростанции.
19:49
Роджер Уотерс заявил о нежелании властей США заканчивать конфликт на Украине
Один из основателей Pink Floyd Роджер Уотерс в интервью RT заявил, что США не заинтересованы в окончании конфликта на Украине.
19:39
Metaratings: ЛУКОЙЛ ищет нового спортивного директора для «Спартака»
В московском футбольном клубе «Спартак» в скором времени может появиться новый спортивный директор.
19:39
Устроивший стрельбу в Черногории убил не менее семи человек
Мужчина, который открыл стрельбу в черногорском Цетине, убил не менее семи человек. Об этом сообщает Радио и телевидение Черногории.
19:32
Захарова заявила, что позиция Генсека ООН по Запорожской АЭС «вызывает вопросы»
Позиция Генсека ООН Антониу Гутерреша по Запорожской АЭС вызывает вопросы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
19:24
Писатель Рушди получил ножевое ранение в шею
Британский писатель Салман Рушди, подвергшийся нападению в Нью-Йорке, получил ножевое ранение в шею.
19:20
В Тюменской области выявили 495 случаев коронавируса за сутки
В Тюменской области выявили 495 случаев коронавируса за последние сутки. Выздоровели 229 человек.
19:19
В США не зафиксировали перемен радиационного фона вокруг Запорожской АЭС
США не зафиксировали перемен радиационного фона вокруг Запорожской АЭС, заявил высокопоставленный представитель американской администрации.
19:15
Хайкин избежал серьёзной травмы и готов к следующему матчу ЛЧ
Российский вратарь норвежского клуба «Будё‑Глимт» Никита Хайкин сообщил о состоянии после полученной травмы в матче Лиги чемпионов УЕФА с «Жальгирисом».
19:09
Адвокат из Мелитополя рассказал о своём сотрудничестве с СБУ
Адвокат из Мелитополя Евгений Ильченко во время опроса рассказал о своём сотрудничестве с СБУ, о передаче украинским спецслужбам данных о местоположении ПВО, а также о том, как стравливал местных жителей и разжигал между ними рознь в соцсетях и своём Telegram.
19:07
Удмуртия отправила новую партию гумпомощи для жителей Донбасса
Удмуртия отправила новую партию гуманитарной помощи для жителей Донбасса. Общий вес груза достигает 19 т.
19:05
Доцент Гусев дал прогноз по глобальному спросу на уголь
Доцент департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве России Андрей Гусев дал прогноз по глобальному спросу на уголь.
19:05
Севастополь примет на отдых более 400 детей из ЛНР и с Украины
Севастополь направит средства из местного бюджета на отдых детей из Старобельского района ЛНР и украинского Мелитополя.
19:03
WSJ: Украина с трудом находит средства для выплат военным
Украинские власти с трудом находят средства для выплат своим военным, поскольку средства от западных стран поступают медленно.
19:01
В США заявили, что вхождение частей Украины в Россию осложнило бы урегулирование конфликта
Присоединение отдельных территорий Украины к России осложнило бы урегулирование конфликта, заявил высокопоставленный представитель американского правительства.
19:00
Кечинов — о Соболеве: никогда не считал его ограниченным
Бывший форвард столичного «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о выступлении форварда московской команды Александра Соболева.
18:55
Силкин сравнил Сафонова и Шунина
Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин сравнил вратаря московской команды Антона Шунина с голкипером «Краснодара» Матвеем Сафоновым.
18:53
В Черногории неизвестный расстрелял прохожих на улице
Неизвестный устроил стрельбу в черногорском Цетине. В результате нападения несколько человек были убиты, включая детей.
18:50
В США заявили, что не признают присоединения Донбасса к России
США не признают присоединения Донбасса к России и отвергают результаты возможного референдума, заявил высокопоставленный представитель американского правительства.
18:50
Радимов: ЦСКА излишне перехваливают
Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов считает, что ещё рано говорить об успехах московского ЦСКА в сезоне-2022/23 Российской премьер-лиги (РПЛ).
18:46
Депутат ЕП Бек заявил об отсутствии доказательств спонсирования терроризма Россией
Депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек в комментарии «Известиям» заявил об отсутствии доказательств спонсирования терроризма Россией.
18:40
Гашек уедет в США в случае ухудшения ситуации между Россией и Украиной
Олимпийский чемпион по хоккею Доминик Гашек сообщил, что в ближайшее время может переехать жить из Чехии в США.
18:40
Неизвестный напал на британского писателя Салмана Рушди в Нью-Йорке
Неизвестный совершил нападение на британского писателя Салмана Рушди перед его выступлением в Нью-Йорке.
18:33
Источник: Белотти согласовал контракт с «Ромой»
Форвард Андреа Белотти близок к трансферу в «Рому».
18:32
Захарова заявила о формировании в Прибалтике неофашистских государств
На ближних рубежах России формируются неофашистские государства при попустительстве Брюсселя и Вашингтона, культивирующие ненависть ко всему русскому, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
18:31
В России отметили 110-летие с момента образования военно-воздушных сил
На Соборной площади Главного храма Вооружённых сил Российской Федерации прошли праздничные мероприятия по случаю 110-летия с момента образования военно-воздушных сил.
18:24
Эксперт Родионов прокомментировал ситуацию на рынке угля
Эксперт Института развития технологий ТЭК Кирилл Родионов прокомментировал ситуацию на рынке угля.
18:24
В Челябинской области спрогнозировали похолодание до +6 °С в ночное время
Синоптики рассказали о погоде в Челябинской области в ближайшие дни.
18:23
Вильфанд прокомментировал жару в России
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд прокомментировал жару в регионах страны.
18:22
В Подмосковье свыше 30 тысяч инвалидов прошли реабилитацию в этом году
С начала 2022 года реабилитацию на территории Московской области прошли более 30 тыс. жителей с ограниченными возможностями здоровья.
18:22
Редактор TourDom Даниленко: новый этап программы туристического кешбэка попадает на осенние каникулы
Главный редактор туристического портала TourDom.ru Дмитрий Даниленко предположил, что новым этапом программы туристического кэшбека жители России воспользуются для поездок в познавательные туры с детьми во время школьных каникул.
18:21
ЦСКА и «Спартак» попали в разные корзины для жеребьёвки Кубка России по футболу
Российский футбольный союз (РФС) опубликовал составы корзин жеребьёвки группового турнира «пути РПЛ» в розыгрыше Кубка России сезона-2022/23.
18:19
Удмуртия отправила гумпомощь жителям и школьникам ЛНР
Фургон с продуктами и предметами первой необходимости для учащихся Луганской Народной Республики выехал из Ижевска утром 12 августа.
18:19
В результате обстрела ВСУ химзавода «Стирол» загорелся склад со стройматериалами
Мэр Горловки Иван Приходько сообщил о возгорании склада со стройматериалами на территории химзавода «Стирол».
18:19
Бурматов высказался о важности закрепления в законе понятия экотропы
Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что разработка нормативной базы для создания экотроп и закрепление этого понятия на законодательном уровне поможет сохранить природу.
18:18
В Альянсе турагентств рассказали, сколько можно будет вернуть за поездки на Дальний Восток
Вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян рассказал, что за поездки на Дальний Восток можно вернуть до 40 тыс. рублей в рамках осеннего этапа программы туристического кешбэка.
18:16
Чижов заявил, что европейцы скоро столкнутся с последствиями ошибочных решений властей ЕС
Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил в интервью RT, что европейцы скоро столкнутся с последствиями ошибочных решений властей ЕС.
18:15
Кечинов назвал удачный старт «Сочи» в РПЛ большой неожиданностью
Бывший форвард столичного «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал игру «Сочи» в начале нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
18:14
В Transpetro заявили о возобновлении поставок нефти по «Дружбе» в Чехию вечером 12 августа
Словацкая фирма-оператор Transpetrol заявила, что поставки нефти в Чехию по южной ветке трубопровода «Дружба», прерванные 4 августа, возобновятся 12 августа в 21:00 мск.
18:10
Силкин — о результативности Смолова в первых турах РПЛ: это не показатель
Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением об игре форварда московской команды Фёдора Смолова на старте нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
18:07
Зеленский внёс законопроект о продлении военного положения и мобилизации на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроект о продлении сроков военного положения и мобилизации в стране.
18:06
Жительница Омска рассказала о моменте обрушения дома
Жительница Омска Екатерина Синельникова прокомментировала обрушение части дома.
18:06
В Донецке без электроснабжения остались порядка 28 тысяч человек из-за обстрелов ВСУ
Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что почти 28 тыс. жителей Кировского, Ленинского и Куйбышевского районов Донецка остались без электричества в результате обстрелов со стороны украинских войск.
18:05
HR-эксперт Мурадян назвал контроль времени неэффективной мерой в отношении сотрудников
HR-эксперт Гарри Мурадян назвал контроль времени неэффективной мерой в отношении сотрудников.
18:05
Самым распространённым легковым авто в России признали Lada 2107
Самым распространённым легковым автомобилем в России признали Lada 2107. По данным на 1 июля 2022 года, в стране зарегистрировано 1 562 000 таких машин.
18:05
Гастроэнтеролог Белоусов рассказал, что в некоторых видах рыб может накапливаться ртуть
Врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), член Российской гастроэнтерологической ассоциации Евгений Белоусов рассказал об опасности употребления некоторых видов рыбы.
18:05
Радимов объяснил, почему не нужно обращать внимание на потери очков «Зенитом» на старте сезона
Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов не считает потерю очков командой из Санкт-Петербурга на старте сезона серьёзной проблемой.
18:03
Чижов назвал неадекватной реакцию ЕС на обстрелы Киевом Запорожской АЭС
Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов в беседе с RT назвал неадекватной реакцию ЕС на обстрелы Киевом Запорожской атомной электростанции.
18:00
Семшов: отсутствие Клаудиньо не разрушит игру «Зенита» в матче с ЦСКА
Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Семшов высказался об отсутствии Клаудиньо из-за травмы в матче пятого тура чемпионата России по футболу с московским ЦСКА.
17:57
«Росагролизинг»: импортозамещение тракторов в России обеспечено на 85%
Генеральный директор АО «Росагролизинг» Павел Косов заявил, что государственная лизинговая компания обеспечила российских аграриев на 98% отечественными комбайнами и на 85% отечественными тракторами.