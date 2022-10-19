ERR: в Латвии закон об ограничении русского языка не прошёл рассмотрение юридической комиссии сейма

Законопроект, ограничивающий сферу применения русского языка, не прошёл рассмотрение юридической комиссии сейма Латвии. Как пишет ERR, при голосовании в комиссии не собрался кворум, на прошлой неделе при попытке рассмотрения проекта кворума тоже не собралось.

Законопроект о статусе латышского языка, который ограничивает сферу применения русского языка, не прошёл рассмотрение юридической комиссии. Как передаёт ERR, при голосовании в комиссии не собрался кворум, на прошлой неделе при попытке рассмотрения проекта кворума тоже не собралось.

«Осознанный срыв кворума, который осуществили представители «Согласия» и «Развития/За!», означает, что в 13-м сейме у этого законопроекта нет никаких перспектив, и в 14-м — тоже», — заявил член юридической комиссии Валерий Агешин.

По его словам, сейм Латвии старого созыва не успеет рассмотреть законопроект даже в первом чтении, а у сейма нового созыва не будет возможности возобновить рассмотрение проекта.

Как напоминает портал, ранее законопроект об ограничении сферы использования русского языка раскритиковали в юридическом бюро сейма, заявив, что проект дублирует многие нормы закона «О государственном языке».