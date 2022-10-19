ERR: в Латвии закон об ограничении русского языка не прошёл рассмотрение юридической комиссии сейма

18:35
МИД вызвал посла Чехии в Москве из-за ситуации вокруг «Чешского дома»
Российский МИД вызвал посла Чехии в Москве Витезслава Пивоньку из-за нагнетания ситуации вокруг «Чешского дома» со стороны чешских официальных лиц.
18:34
В Италии заявили, что переход Кокорина в «Фиорентину» войдёт в историю как один из самых провальных трансферов
Итальянский журналист Андреа Джаннатазио заявил, что переход российского нападающего Александра Кокорина в «Фиорентину» войдёт в историю как один из самых провальных трансферов.
18:34
Володин: в отношении более 9500 многодетных отцов были отменены решения по мобилизации
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что более 9,5 тыс. многодетных отцов отозваны из воинских частей, решения об их мобилизации отменены.
18:33
Пятибратов: готовы к тому, что «Спартак» может играть с разными расстановками
Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов сообщил, что его команда подготовилась к разным вариантам схемы «Спартака» в предстоящем матче четвёртого тура Кубка России.
18:30
Всероссийский фестиваль исполнителей на народных инструментах пройдёт в Нижнем Новгороде
Всероссийский фестиваль исполнителей на народных и национальных инструментах «Мастерство» пройдёт 21 и 22 октября в Нижнем Новгороде.
18:30
Хави: пойму, если руководство «Барселоны» отправит меня в отставку
Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал, что нормально воспримет решение клуба о своей отставке.
18:29
В галерее Совфеда появятся флаги новых регионов России
В галерее на первом этаже Совета Федерации появятся флаги новых российских регионов.
18:29
Аналитик Мищенко прокомментировал идею создания газового хаба в Турции
Руководитель Центра анализа стратегии и технологии развития ТЭК РГУ нефти и газа имени Губкина Вячеслав Мищенко прокомментировал идею создания газового хаба в Турции.
18:29
Газизов сообщил о включении Республики Башкортостан в состав учредителей «Уфы»
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил, что Республика Башкортостан вошла в состав учредителей футбольного клуба.
18:29
В ДНР сообщили, что ВСУ выпустили шесть ракет из РСЗО «Град» по Донецку
Украинские военные выпустили шесть ракет из РСЗО «Град» по Петровскому району Донецка в Донецкой Народной Республике.
18:27
Федотов ответил, существует ли для него понятие «фейр-плей»
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов ответил на вопрос, существует ли для него понятие «фейр-плей».
18:25
Минздрав опубликовал критерии включения рецептурных препаратов для онлайн-продажи
Минздрав России представил критерии включения рецептурных препаратов в перечень для дистанционной продажи.
18:24
The Hockey Writers включил Овечкина в список самых «грязных» игроков НХЛ
Журналист The Hockey Writers Юджин Хелфрик составил рейтинг самых «грязных» игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
18:20
ВОЗ отслеживает более 300 подвариантов омикрон-штамма
Эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове заявила, что специалисты ВОЗ отслеживают более 300 подвариантов омикрон-штамма коронавирусной инфекции COVID-19
18:19
Эксперт Фролов высказался о перспективе объединения мировых производителей газа для корректировки цен
Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов высказался о перспективе объединения мировых производителей газа для корректировки цен.
18:19
На судостроительном заводе в Приморье заложили два новых судна
На Ливадийском ремонтно-судостроительном заводе в Приморском крае заложили два новых судна.
18:18
Изидор рассказал, что изменил новый тренерский штаб «Локомотива»
Нападающий московского «Локомотива» Вильсон Изидор прокомментировал назначение Андрея Фёдорова исполняющим обязанности главного тренера команды.
18:17
В «Оренбурге» прокомментировали победу над «Ахматом» в Кубке России
Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев поделился эмоциями от матча четвёртого тура группового этапа Кубка России с «Ахматом».
18:16
Агент рассказал, почему Джикия пропускает кубковый матч «Спартака» с «Факелом»
Вадим Шпинёв, агент капитана «Спартака» Георгия Джикии, рассказал, почему защитник пропускает матч Кубка России с «Факелом».
18:15
Освобождённый россиянин рассказал об издевательствах со стороны членов «Правого сектора»
Россиянин Николай Порохня, освобождённый в рамках обмена с Киевом, рассказал, что чаще других издевательства над пленными и пытки практиковали бойцы украинского «Правого сектора»*.
18:14
Совбез России обсудил вызовы в условиях обострения глобального миграционного кризиса
Совбез России в ходе заседания 19 октября обсудил вызовы и угрозы нацбезопасности в условиях обострения глобального миграционного кризиса. Об этом заявил секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев.
18:14
Академик РАН Куцев рассказал о программе неонатального скрининга
Профессор, академик РАН, главный внештатный специалист по медицинской генетике Минздрава России Сергей Куцев рассказал о программе неонатального скрининга.
18:14
Адвокат Карабанов посоветовал создать финансовую подушку для оплаты ипотеки
Глава Московской коллегии адвокатов «Карабанов и Партнёры», кандидат юридических наук Александр Карабанов дал советы по оплате ипотечного кредита.
18:14
Экспорт из России в Грузию вырос на 73% в 2022 году
Экспорт из России в Грузию вырос на 72,8% в январе — сентябре 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021-го.
18:14
В Северном Бутове построили современный спортивный кластер
В Северном Бутове в рамках программы «Мой район» построили современный спортивный кластер.
18:14
Мишустин поручил Силуанову лично контролировать денежные выплаты мобилизованным
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил министру финансов Антону Силуанову лично проследить за организацией денежных выплат мобилизованным в размере не менее 195 тыс. рублей ежемесячно, о которых ранее сказал российский лидер Владимир Путин.
18:13
В России обсудили комплекс мер по сокращению очередей на получение жилья для детей-сирот
На заседании думской рабочей группы по выработке предложений, направленных на своевременное обеспечение жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предложили выдавать сертификаты для покупки квартиры или погашения ипотеки тем гражданам из этой категории, кто не дождался получения от государства жилья до своего 23-летия. Причём сертификат должен давать право на приобретение недвижимости в любом регионе.
18:12
Пульмонолог Штабницкий высказался о последствиях использования грязного увлажнителя воздуха
Врач-пульмонолог Василий Штабницкий высказался о последствиях использования грязного увлажнителя воздуха.
18:12
Фестиваль «Герой нашего времени» пройдёт в Самаре 24—26 октября
Фестиваль социально значимых телепрограмм и телефильмов «Герой нашего времени» пройдёт в Самаре 24—26 октября.
18:12
Преподаватель УдГУ Адаховский рассказал о сроках появления первого снега в Ижевске
Старший преподаватель кафедры экологии и природопользования УдГУ Дмитрий Адаховский рассказал о возможных сроках появления первого снега в Ижевске.
18:11
Отец Агаларова прокомментировал гол сына в ворота «Оренбурга»
Руслан Агаларов, отец форварда «Ахмата» Гамида Агаларова, прокомментировал гол сына в четвёртом туре Кубка России с «Оренбургом».
18:11
Аксёнов заявил об отсутствии планов вводить комендантский час в Крыму
Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил об отсутствии планов вводить комендантский час в регионе.
18:04
Умер режиссёр Давид Кеосаян
Режиссёр, сценарист и продюсер Давид Кеосаян умер в возрасте 61 года.
18:01
Мишустин поручил вице-премьерам проследить за оказанием помощи семьям мобилизованных
Российский премьер-министр Михаил Мишустин поручил вице-премьерам проследить за оказанием помощи семьям мобилизованных в регионах.
18:01
Куликов: хочется верить, что «Локомотив» вылезет из зоны стыков
Полузащитник московского «Локомотива» Даниил Куликов высказался о результатах команды в нынешнем сезоне.
18:01
Патрушев: мероприятия по поддержанию правопорядка проведут в местах проживания мигрантов
Секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев сообщил о планах по проведению масштабных мероприятий, нацеленных на поддержание правопорядка в местах компактного проживания мигрантов в России.
17:56
Федотов рассказал о кадровых проблемах в обороне ЦСКА
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал о кадровых проблемах в обороне команды.
17:49
Колосков рассказал, что не видит угроз для приостановки чемпионата России по футболу
Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков оценил последствия введения в некоторых регионах особого режима работы.
17:49
Федотов ответил, лежит ли вина за гол Зиньковского на Акинфееве
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов ответил на вопрос о том, лежит ли вина за гол полузащитника «Спартака» Антона Зиньковского на вратаре и капитане ЦСКА Игоре Акинфееве.
17:43
Клишас: права граждан в Южном и Центральном федеральных округах не ограничиваются
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что права граждан в Южном и Центральном федеральных округах не ограничиваются в связи с подписанными президентом России Владимиром Путиным указами о введении различных режимов реагирования в ряде регионов.
17:42
Сенатор Ковитиди поддержала решение о военном положении в новых регионах России
Член Совета Федерации от исполнительной власти Республики Крым Ольга Ковитиди прокомментировала решение ввести военное положение в Херсонской и Запорожской областях, Луганской и Донецкой народных республиках.
17:41
Кадыров назвал долгожданным решение Путина о военном положении в ряде регионов
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал долгожданными решения президента России Владимира Путина о военном положении в ряде регионов, а также наделении глав субъектов дополнительными полномочиями.
17:40
Мишустин заявил о необходимости наращивания выпуска продукции, востребованной в ходе СВО
Российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил о необходимости быстро нарастить выпуск продукции, необходимой Вооружённым силам России в ходе выполнения специальной военной операции на Украине.
17:37
В «Динамо» опровергли слухи о сорвавшемся переходе Смолова в «Галатасарай»
Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров опроверг слухи о том, что нападающий бело-голубых Фёдор Смолов мог перейти в «Галатасарай».
17:35
Мишустин: проект указа о координационном совете кабмина по поддержке СВО уже подготовлен
Премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями заявил, что проект указа о координационном совете кабмина по поддержке СВО уже подготовлен.
17:32
Церемония вручения премии «Золотой граммофон» пройдёт 10 декабря
Церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон» пройдёт 10 декабря в Москве.
17:29
Совфед утвердил указ о военном положении в Херсонской и Запорожской областях, ЛНР и ДНР
Совет Федерации утвердил указ президента России Владимира Путина о военном положении в Херсонской и Запорожской областях, Луганской и Донецкой народных республиках.
17:24
«Оренбург» в большинстве обыграл «Ахмат» в Кубке России
«Оренбург» одержал победу над «Ахматом» в матче четвёртого тура группового этапа Кубка России.
17:24
Бенчич — о сотрудничестве с Турсуновым: думаю, что это было правильное решение
Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич прокомментировала информацию о начале сотрудничества с российским тренером Дмитрием Турсуновым.
17:23
Власти Ивано-Франковской области сообщили о пожаре на Бурштынской ТЭС
Глава Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук сообщила о пожаре в результате удара на Бурштынской ТЭС, которая расположена в регионе.