BFM TV: «школа не второстепенна» — во Франции родители и учителя возмущены планами отключать электроэнергию в школах

Возможные отключения электричества этой зимой во Франции грозят в том числе школам, которым придётся в таком случае провести сокращённый учебный день с полудня, сообщает BFM TV. Родители и учителя недовольны таким решением, которое не только создаёт организационные проблемы, но и может негативно сказаться на обучении детей.

Новость о том, что возможные плановые отключения электричества этой зимой во Франции затронут в том числе школы, вызвала возмущение среди родителей и учителей, пишет BFM TV. Как рассказывает издание, французское правительство распорядилось подготовить департаменты и уточнило, что в случае утренних отключений образовательные учреждения не будут работать в первую половину дня. В четверг министр образования Пап Ндиайе подтвердил: в этот день ученики придут в школы после обеда.

Родители и учителя, узнавшие о принятом решении из новостей в среду, считают его спорным. «Родители против закрытия школ, мы видели, как это отражается на учениках», — объяснила в интервью BFM TV вице-президент Национального союза автономных ассоциаций родителей учащихся (UNAAPE) в Парижском регионе Валери Дёзуш, ссылаясь на последствия эпидемии коронавируса. UNAAPE требует, чтобы школы вошли в состав приоритетных учреждений, таких как больницы или отделения жандармерии, которые не лишат электричества в случае отключений. «Мы хотим работающие школы, чего бы это ни стоило, — подчеркнула Дёзуш. — Мы не может отодвинуть образование детей на второй план».

Такого же мнения придерживается официальный представитель Федерации родителей учащихся государственного образования (PEEP) Лоран Замечковский. «Необходимо отдать предпочтение школе: мы видели, какой ущерб может нанести карантин, — напомнил он. — Во время кризиса в здравоохранении мы делали всё возможное, чтобы школы продолжали работать, а теперь энергетический кризис восторжествовал над школами?». В среду федерация опубликовала официальное заявление, в котором настаивает, что сокращение энергопотребления «не может осуществляться в ущерб здоровью и будущему учеников».

У родителей другая проблема: если дети останутся дома до полудня, за ними должен кто-то присматривать. Генеральный секретарь Федерации всеобщих союзов национального образования (Sgen-CFDT) Катрин Нав-Бехти предполагает, что из-за такого решения могут пострадать родители учеников. Она также указывает, что классы, простояв полдня без отопления, могут не успеть прогреться до обеда.

Профсоюзы учителей в целом сомневаются, что можно выполнить такие предписания об учёбе во второй половине дня, и предупреждают о возможных проблемах с организацией работы. Председатель Национального профсоюза школ Лоран Хофман считает, что принимающим решения людям необходимо заранее подготовиться. Он настаивает, что ответственность за организацию таких сокращённых дней не должна ложиться на школы, как во времена коронавируса, а информировать родителей должен не директор.

В предписании правительства также отмечается, что необходимо на местном уровне адаптировать работу школьного транспорта под возможные изменения в расписании. Однако председатель Национального союза средних школ и колледжей (SNALC) Жан-Реми Жирар считает, что «часы работы автобусов так не меняют»: это сложно сделать, если осталось мало времени. В профсоюзе предполагают, что будет сложно организовать такой сокращённый учебный день, и требуют «сделать всё возможное, чтобы школы продолжали работу, потому что школы не второстепенны».

Многие ассоциации обратились в Минобразования для уточнения порядка сокращённой работы во время возможных отключений электроэнергии, пишет BFM TV. «Главный вопрос в том, как часто будут происходить такие отключения: если раз или два, то нестрашно, если часто, то это проблема», — объясняет Лоран Замечковский. При этом в четверг официальный представитель французского правительства Оливье Веран подчеркнул, что в декабре никаких остановок в передаче электроэнергии быть не должно. Катрин Нав-Бехти отмечает, что до января у профсоюзов и школ есть время, чтобы решить организационные вопросы.