Le Figaro: «слишком много философов, слишком мало сварщиков» — эксперт объяснил нехватку рабочих рук на французских АЭС проблемами образования

Из-за нехватки сварщиков для работы на французских атомных электростанциях электроэнергетической компании пришлось обращаться к сотрудникам американского предприятия, сообщает Le Figaro. По мнению бизнесмена и эксперта Ксавье Фонтане, причиной этого плачевного положения стали развал французской атомной энергетики и несовершенство системы образования, в которой престижными считаются только гуманитарные науки.

Из-за нехватки рабочей силы французской электроэнергетической компании EDF пришлось привлечь сотню сварщиков из американского концерна Westinghouse, чтобы решить проблемы с коррозией на атомных электростанциях, пишет Le Figaro. По мнению эксперта по вопросам бизнеса и бывшего топ-менеджера нескольких крупных французских компаний Ксавье Фонтане, эта ситуация возникла по двум причинам. Во-первых, из-за европейского решения разделить электроэнергетическую отрасль на три направления: производство, распределение на большие расстояния и конечное распределение, — чтобы способствовать конкуренции. Во-вторых, из-за того, что государство как акционер компании решило принести в жертву стратегию развития атомной энергетики EDF, чтобы заручиться поддержкой защитников окружающей среды.

После остановки атомной электростанции в Фессенхайме компания не инвестировала средства в создание французских бригад по техническому обслуживанию атомных электростанций — и немногие существовавшие в стране специалисты улетели в Финляндию и Англию для работы на двух крупных экспортных объектах. «Сегодня мы, кажется, поняли, что от атомной энергетики не уйти , но нам ещё предстоит пройти долгий путь, чтобы исправить прошлые ошибки», — констатирует эксперт.

По прогнозам Фонтане, в краткосрочной перспективе Франции придётся столкнуться с нехваткой сантехников и сварщиков. Чтобы решить эту проблему, страна должна пересмотреть основы своей системы образования, которая отдаёт предпочтение так называемому общеобразовательному направлению, где преподаются абстрактные дисциплины в ущерб техническому профилю, где учатся обращаться с инструментами и работать с материалом.

«Мы живём во Франции с неправильным представлением о том, что всё решается в 20 лет на нескольких престижных экзаменах. Все знают: тот факт, что вы сдали экзамен, каким бы престижным он ни был, не означает, что вы всю свою жизнь способны принимать правильные решения», — отмечает собеседник издания.

Бизнесмен приводит в пример США, где чрезмерное внимание к учёным степеням превратилось, по мнению некоторых специалистов, в «тиранию». Результатом стало разочарование американского среднего класса, которому всё труднее зарабатывать на жизнь рабочими специальностями и ручным трудом. Это стало одной из причин успеха Дональда Трампа, которому удалось разделить это разочарование. Похожие процессы происходят и во Франции, считает эксперт.

Разумеется, стране нужны хорошо образованные социологи и философы, но их число не должно сильно расходиться с потребностями общества, замечает Фонтане. Чтобы вернуть техническим наукам то место, которое они заслуживают, сначала нужно изменить менталитет, уверен специалист.

«Мы должны разрушить систему, в которой техническое направление считается наказанием для тех, кто потерпел неудачу в общеобразовательном направлении», — полагает Фонтане. Он приводит в пример Швейцарию, ВВП на душу населения которой в 2,5 раза выше, чем во Франции, где две трети молодых людей выбирают технологическое образование, благодаря раннему профилированию обучения и упрощённому переходу от общеобразовательного к техническому профилю.