Такер Карлсон: расовая ненависть и инклюзивность в американских школах стали важнее арифметики

Деньги и основное внимание в американской системе школьного образования уделяются нуждам поддержания культурного разнообразия, а не процессу обучения. Из-за этого серьёзно страдает успеваемость, сообщает ведущий Такер Карлсон в эфире своего телешоу на Fox News. Уровень знаний большинства учеников зачастую не соответствует национальному стандарту, подчеркнул ведущий.

По какой-то причине школьные советы вливают кучу денег в поощрение расовой ненависти в классах. А непосредственно процессу образования не уделяется внимания. Уровень знаний (учеников. — ИноТВ) во многих школах не соответствует базовому! В ходе недавнего заседания школьного совета округа Уэйк, в штате Северная Каролина, местный пастор высказал присутствующим свою позицию по этой проблеме. Давайте посмотрим.

ДЖОН АМАНЧУКВУ, пастор: В округе Уйэк 78 процентов чернокожих учеников с 3-го по 8-й классы не владеют знаниями по математике (на требуемом уровне. — ИноТВ). Мы сорим деньгами налогоплательщиков, вкладывая средства в деятельность Управления по вопросам культурного разнообразия. Это не приносит пользы тем, кто нуждается в них больше всего. Мы говорим об инклюзивности, о том, чтобы ученики-трансгендеры чувствовали себя комфортно, чтобы комфортно было квир-ученикам. Какое отношение это имеет к чтению, правописанию и арифметике?! Преподавая культурный марксизм и готовя ребят к тому, чтобы они в будущем стали извращенцами, мы наносим вред нашим детям в этой системе государственного школьного образования. Это необходимо остановить!

Человек, которого вы только что видели, это Джон Аманчукву, как я отметил, он пастор и отец.

Дата выхода в эфир 20 октября 2022 года.