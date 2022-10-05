Fox News: США подавляют инакомыслие, чтобы прикрыть операции по смене пола у детей

Доктора в США открыто проводят операции по смене пола у несовершеннолетних детей, а силовики преследуют тех, кто пытается критиковать эти чудовищные практики, заявил старший научный сотрудник Манхэттенского института Крис Руфо в интервью телеканалу Fox News. Учёный выступил с предупреждением в адрес генерального прокурора США, подчеркнув, что он не сможет заставить несогласных молчать.

К нам присоединяется старший научный сотрудник Манхэттенского института Крис Руфо. Крис, они угрожают и клевещут на людей вроде вас, хотя и не упоминат ваше имя. То, что они делают, — это действия в советском стиле, даже с точки зрения дискуссии об этом крайне неоднозначном феномене.

КРИС РУФО, старший научный сотрудник: Всё так. Есть общеизвестные факты, которые мы можем найти в медицинской литературе: доктора в Соединённых Штатах делают двойную мастэктомию, удаляя грудь девушкам, а также панэктомию и вагинопластику — удаляя пенис и формируя искусственное влагалище несовершеннолетним людям. И когда мы просто указываем на эти факты, то получаем яростную реакцию. Что они пытаются делать: мобилизуя силы ФБР, министерства юстиции, ресурсы всей федеральной правоохранительной системы, подвергают журналистов цензуре, блокируют их на различных интернет-ресурсах. Они говорят конкретно: расследуйте журналистскую деятельность, преследуйте журналистов в судебном порядке. Это бездумный шаг, цель которого — криминализовать инакомыслие и обелить эти ужасные, чудовищные и непредсказуемые операции по смене пола и гендерные эксперименты, которые они проводят над несовершеннолетними.

Кажется, первый человек, придумавший метод фронтальной лоботомии, получил Нобелевскую премию по медицине, где-то в 1947-м вроде бы? Знаете, есть такое чувство, что в какой-то момент это станет «новой фронтальной лоботомией», учитывая то, куда всё идёт. Сама мысль, что у них есть возможность проводить такие операции без какой-либо критической оценки или экспертизы в отношении их методов и их выводов… Это просто нелепо во всех отношениях! И любой журналист, вне зависимости от точки зрения, которой он придерживается, должен исследовать проблему, тщательнейшим образом изучать её, особенно когда дело касается необратимого хирургического вмешательства в детский организм, которое навсегда изменит жизнь человека. Это дети!

КРИС РУФО: Всё верно. Я бы хотел напрямую обратиться к генеральному прокурору США Меррику Гарланду. Вы можете запугивать нас, угрожать нам, можете натравливать на нас ФБР, вы можете вытаскивать нас из наших домов в ходе ночных обысков — мы не прекратим рассказывать о пропаганде радикальной гендерной теории в школах, мы не перестанем говорить о радикальных операциях по смене пола у детей, мы не остановимся, пока не искореним эту гнилую идеологию в наших общественных институтах, и вы ничего не можете сделать, чтобы остановить нас. Народ этой страны поднимается — и не остановится, пока с вами не будет покончено.

Спасибо большое. В страну прибывают новые, легальные мигранты, они не хотят этого, они приехали в США совсем не за этим. Спасибо, Крис.

Дата выхода в эфир 04 октября 2022 года.