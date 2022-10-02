BFM TV: самореализация, свобода и климат — всё меньше француженок хотят заводить детей

Во Франции растёт число женщин, которые не хотят рожать детей: об этом заявили 30% бездетных француженок 18—49 лет, приводит BFM TV выводы опроса, проведённого Французским институтом общественного мнения для журнала Elle. Среди основных причин такой тенденции — необязательность продолжения рода для самореализации, желание оставаться свободной от родительских обязанностей, а также беспокойство о глобальном потеплении.

Во Франции всё меньше женщин хотят заводить детей, пишет BFM TV со ссылкой на опрос, проведённый Французским институтом общественного мнения (IFOP) для журнала Elle. Об этом заявили 30% женщин 18—49 лет, у которых нет детей и которые не ожидают ребенка. В целом среди француженок 13% не хотят «никаких» детей.

Как отмечает французский телеканал, речь явно идёт об определённой социальной тенденции. Так, в 2010 году по результатам исследования Национального института здравоохранения и медицинских исследований (INSERM) и Национального института демографических исследований (INED) лишь 4,3% женщин во Франции заявили о том, что у них нет детей и им не хочется их заводить, при этом в 2006 году этот показатель составлял 2%.

«Мы ожидаем рост числа людей, которые не хотят заводить детей, — рассказал в сентябре в эфире радио RMC демограф INED Лоран Тульмон. — Сейчас растёт толерантность к различным типам семей». Он предположил, что эпидемия COVID-19 также могла изменить восприятие семьи некоторыми представителями французского общества.

Среди основных причин нежелания рожать детей — идея о том, что ребёнок не является необходимым для самореализации женщины (50%). Кроме того, многие высказывают желание «остаться свободными, без родительских обязанностей» (48%), а также беспокойство о потеплении климата (39%).

В статье отмечается, что суммарный коэффициент рождаемости INSEE, который показывает среднее число детей по отношению к числу женщин во Франции, снизился с 2015-го по 2020 год. В 2021 году он слегка повысился и составил 1,83: тогда за год в стране родилось 738 тыс. детей, что на 3 тыс. больше, чем в предыдущем.

Опрос для журнала Elle также показал, что 47% незамужних женщин намерены прибегнуть к искусственному оплодотворению. С сентября 2021 году эта процедура стала доступна женщинам, которые являются парой, и одиноким женщинам. Согласно Агентству биомедицины, на последнюю категорию сейчас приходится половина всех запросов.

BFM TV рассказывает ещё об одной табуированной теме, которой коснулись исследователи: 51% матерей с детьми до трёх лет скучают по прежней жизни, а 12% сожалеют о том, что завели ребёнка. Иногда они говорят о своём опыте в соцсетях, где в последнее время появилось множество хештегов вроде #MonPostPratum («Мой послеродовой период») и #RegretMaternel («Материнские сожаления»).