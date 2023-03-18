Bloomberg: в ходе своего визита в Россию Си Цзиньпин будет обсуждать китайский мирный план

Визит главы КНР Си Цзиньпина в Россию станет сильным жестом поддержки в адрес Владимира Путина, пишет Bloomberg. Издание отмечает, что Си Цзиньпин, скорее всего, будет обсуждать китайский мирный план по урегулированию конфликта на Украине.

Глава КНР Си Цзиньпин совершит свой первый визит в Россию с момента начала украинского кризиса, пишет Bloomberg. Издание отмечает, что это яркий жест поддержки российского президента Владимира Путина.

В МИД КНР объявили о том, что Си Цзиньпин прибудет в Москву на следующей неделе: его пребывание в российской столице продлится с понедельника по среду. По словам официального представителя МИД КНР Ван Вэньбиня, визит китайского лидера станет «поездкой дружбы».

Ожидается, что в ходе своей встречи с Путиным Си Цзиньпин будет обсуждать китайский мирный план по урегулированию конфликта на Украине, сообщает Bloomberg. Издание напоминает, что этот план был раскритикован западными странами, но сама Украина отнеслась к нему менее критично. В официальном заявлении Кремля говорится, что российский и китайский лидеры обсудят развитие безграничного партнёрства и стратегические сотрудничество двух стран.

Как отмечает Bloomberg, визит будет проходить на фоне того, что Си Цзиньпин возвращает себе статус глобального игрока. Недавно Пекин уже добился одной значительной дипломатической победы, оказав посредничество в заключении сделки и восстановлении дипломатических отношений между Ираном и Саудовской Аравией. Издание пишет, что после визита в Россию Си Цзиньпин примет у себя в Пекине бразильского президента Лулу да Силву: кроме того, китайский лидер планирует в ближайшее время переговорить по видеосвязи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По мнению издания, в ходе своего российского визита Си Цзиньпину нужно соблюсти аккуратный баланс. С одной стороны, он должен показать себя потенциальным нейтральным посредником, а с другой стороны сохранить тесные связи с Путиным. Bloomberg напоминает, что китайский лидер последний раз посещал Россию в 2019 году.