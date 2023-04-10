WSJ: Киев к маю может остаться без зенитных ракет, обеспечив России господство в небе

У Киева к маю могут закончиться зенитные ракеты, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на данные Пентагона, просочившиеся в соцсети. Как отмечает издание, если это произойдёт, то Россия может завоевать господство в небе над Украиной.

Россия может достичь своей давней цели — завоевания господства в небе над Украиной уже в мае, поскольку у Украины заканчиваются зенитные ракеты, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на данные Пентагона, просочившиеся в социальные сети.



Полковник Юрий Игнат, представитель украинских ВВС, заявил, что не может комментировать достоверность этой информации, поскольку такие данные на Украине засекречены. Однако он подтвердил, что ПВО Украины сталкивается с серьёзной проблемой. По его словам, Киеву срочно нужно, чтобы западные партнёры ускорили предоставление помощи.



«Если мы проиграем битву за небо, последствия для Украины будут очень серьёзными», — заявил Игнат.



Он также добавил, что после более чем года конфликта Киев столкнулся с серьёзной проблемой поиска советских боеприпасов для основы своей ПВО — зенитно-ракетных комплексов С-300 и «Бук».



На прошлой неделе Пентагон и Минюст США начали расследование этой утечки документов. Между тем некоторые заявили, что слайды презентации американского оборонного ведомства, появившиеся в Telegram в четверг, были опубликованы «российскими пропагандистами».



Издание The Wall Street Journal ознакомилось с этими документами и более крупной подборкой документов, появившихся в пятницу, и не смогло независимо проверить их подлинность.



Пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх заявила в воскресенье, что США продолжают оценивать подлинность этих документов, «которые, по-видимому, содержат секретные и сверхсекретные материалы». Она сказала, что Вашингтон обсуждал этот вопрос с союзниками на выходных и взвешивал потенциальное влияние этой утечки на национальную безопасность Соединённых Штатов.