CBS News: забастовка машинистов сказалась на пассажирах по всей Великобритании

Британский профсоюз машинистов устроил 24-часовую забастовку, которая вынудила пассажиров железных дорог искать альтернативные способы путешествия, сообщает CBS News. Как заявили бастующие, им не повышали зарплату с 2019 года, и в результате инфляции у них произошло её фактическое сокращение.

Данные из Великобритании сегодня показали, что экономика этой страны в первом квартале нынешнего года выросла всего на 0,1 процента. При этом в марте она сократилась. Между тем машинисты поездов устроили 24-часовую забастовку, которая сказалась на пассажирах железных дорог по всей стране.



Наш корреспондент Рэми Иносенсио оказался в числе тех, кому пришлось искать альтернативный способ поездки.



РЭМИ ИНОСЕНСИО, корреспондент CBS News: Энн-Мари, Влад, приветствую вас. Верно. Мы здесь, в Ливерпуле, освещаем 67-й ежегодный конкурс «Евровидение». И сегодня рано утром мы ехали сюда из Лондона примерно четыре с половиной часа.



Мы не сели на поезд, который идёт половину этого времени, по причине того, что происходит прямо здесь, у меня за спиной. Это очередная национальная забастовка с требованием о повышении зарплаты.



Люди, находящиеся здесь, позади меня, — это члены профсоюза машинистов. Пока вы там, в США, разбираетесь с инфляцией на уровне 5 процентов, здесь, в Великобритании, инфляция в два раза выше — 10,1 процента, что является максимумом за последние 40 лет.



Профсоюз машинистов требует повышения зарплаты на 8 процентов. Они говорят, что им её не повышали с 2019 года. По их словам, у них по факту произошло сокращение зарплаты из-за инфляции.



Ещё одна плохая новость кроется в ценах на продукты питания. Они достигли самого высокого за 45 лет уровня. Ещё одна причина — Банк Англии в четверг повысил процентные ставки. Это уже 12-е повышение подряд на 25 базисных пунктов. Теперь процентная ставка составляет 4,5 процента, что также является самым высоким показателем с 2008 года. Таким образом людей пытаются разубедить покупать товары. Сейчас это немного работает.



Инфляция, похоже, достигла своего пика, но этого всё ещё недостаточно. Аналитики говорят, что повышение процентной ставки до 5 процентов пока не исключено.



Следующее заседание Банка Англии состоится в следующем месяце.



Дата публикации 12 мая 2023 года.