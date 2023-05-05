CNBC: в Samsung может пройти первая в истории компании забастовка

Профсоюз компании Samsung объявил о том, что может начать забастовку из-за разногласий с руководством компании по поводу уровня зарплат сотрудников, пишет CNBC. Как отмечает издание, если забастовка состоится, то она станет первой в истории южнокорейского технологического гиганта, переживающего не лучшие времена.

В минувший четверг профсоюз южнокорейской компании Samsung Electronics предупредил, что его члены могут объявить забастовку из-за разногласий по зарплате, пишет CNBC. Как отмечает издание, если забастовка состоится, то она станет первой в истории Samsung. Сообщается, что профсоюз требует поднять зарплаты сотрудникам на 6%.

В профсоюзе заявили, что руководство компании исключило его членов из переговоров по зарплатам, пишет CNBC. Отмечается, что профсоюз представляет примерно 10 тысяч сотрудников, то есть 9% от общего коллектива Samsung. По словам одного из официальных представителей профсоюза, вопрос о том, состоится забастовка, или нет, зависит от отношения со стороны совета директоров компании.

CNBC напоминает, что компания Samsung Electronics была основана в 1969 году. За всю её историю в компании не было ни одной забастовки. Как отмечает издание, напряжение в отношениях с сотрудниками пришлось на непростое для Samsung время: прибыль компании за первый квартал этого года оказалась минимальной с 2009 года. Samsung пострадал от падения цени спроса на свои микросхемы памяти, которые являются его самым ходовым товаром.