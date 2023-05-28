Daily Mail: вместо солдат бюрократы — Минобороны Британии сокращает армию, но увеличивает гражданский персонал

Оборонное ведомство Соединённого Королевства ежегодно нанимает сотни чиновников, при этом продолжает отправлять на пенсию опытных военных. Согласно новым данным, в то время как бюрократический аппарат страны расширяется, численность её сухопутных войск падает до наименьшего значения со времён наполеоновских войн, пишет Daily Mail.

Ради экономии денег Министерство обороны Великобритании нанимает сотни чиновников и при этом увольняет опытных военных. Новая «шокирующая» статистика показала, что в стране разрастается бюрократический «пузырь», в то время как её армия сокрашается до наименьшего размера со времён наполеоновских войн, пишет Daily Mail.

По словам издания, к 2025-му британские власти планируют уменьшить армию с 77 до 73 тыс. солдат. При этом число гражданских сотрудников оборонного ведомства продолжает ежегодно увеличиваться и уже достигло 60 640.

Более того, по прогнозам экспертов, размер сухопутных войск продолжит идти вниз и составит порядка 60 тыс. солдат и офицеров к концу десятилетия. Примечательно, что относительно недавно — в 2010 году — Соединённое Королевство насчитывало 102 тыс. постоянных военнослужащих.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес настаивал на том, что армия может содержать столько солдат, сколько она способна обучить, экипировать и разместить «в соответствии с высокими стандартами». Но, судя по всему, тот же здравый подход не касается государственной службы, поскольку за последние четыре года число чиновников в ведомстве выросло на 3 тыс., обращает внимание Daily Mail.

«Эта цифра в 60 640 человек приближается к общей численности Королевского флота, морской пехоты и ВВС. Если самые худшие опасения относительно будущего сбудутся, численность (чиновников в Минобороны. — ИноТВ) может стать примерно сопоставимой с численностью армии», — предупреждает военный аналитик Фрэнсис Туса.

«Гражданский персонал действительно лучше выполняет некоторые функции. Но в то время как в вооружённых силах наблюдается тенденция к сокращению, складывается ощущение, что бюрократия растёт. Вот вам и обещанное Минобороны уменьшение числа чиновников. Военные службы находятся в плачевном состоянии», — добавляет эксперт.