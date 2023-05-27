WT: «проиграем даже Лихтенштейну» — толерантный курс Байдена ослабляет американскую армию

Вооружённые силы США утрачивают былую мощь из-за направления, которым следует действующая администрация. Американские власти предпочитают игнорировать насущные проблемы армии и настойчиво продвигают среди военнослужащих спорные экологические инициативы и ЛГБТ-повестку, пишет обозреватель The Washington Times Дон Федер.

Все ожидают, что следующая война будет вестись так же, как и прошлая. Союзники думали, что Первая мировая станет повторением франко-прусской с молниеносными ударами мобильных отрядов. Вместо этого они получили четыре года окопной войны.

Предполагалось, что Вторая мировая будет напоминать конфликт 1914—1918 годов, что привело к возведению линии Мажино. Вместо этого союзников ждал блицкриг, пишет обозреватель The Washington Times Дон Федер.

«Но какой бы характер ни носила следующая война, президент Байден лишит нас возможности её выиграть. Благодаря «пробужденческой» политике президента, если мы выйдем на бой с Лихтенштейном, то проиграем», — считает публицист.

По его словам, глава Белого дома держит американские вооружённые силы «на голодном пайке». Оборонный бюджет в $858 млрд выглядит внушительно, но с учётом инфляции и необходимости широкой модернизации — от техники до обучения персонала — этих денег хватит только на «самые слабые» ВС США со времён вьетнамской войны.

Согласно свежему индексу военной мощи Соединённых Штатов, составленному фондом «Наследие», сухопутные силы страны укомплектована всего на 62%. ВМС едва достигли цели по набору на 2022 год. При этом обе службы снизили квалификацию по всем направлениям.

С 2005-го по 2020 год количество американских военных кораблей осталось неизменным — 291 корабль. За тот же период флот Китая расширился с 216 до 360 судов. Кроме того, по сведениям фонда «Наследие», при борьбе с равным противником запасы боеприпасов ВВС США могут исчерпаться в течение нескольких недель.

По мнению Федера, новая зелёная и политкорректная этика «заражает» американскую армию. Так, в рамках экологической инициативы Green Fast Shuffle министр энергетики Дженнифер Грэнхольм объявила, что к 2030 году вся военная техника будет работать на электричестве.

«Я уверен, что в пустыне будет много зарядных станций. И когда нам понадобятся сменные аккумуляторы, Китай с радостью нам их поставит, особенно если мы будем находиться с ним в состоянии войны», — иронизирует автор статьи.

Вдобавок военное руководство Байдена демонстрирует «одержимость расовым вопросом». Генерал Чарльз Браун, сменивший Майка Милли на посту председателя Объединённого комитета начальников штабов, хочет ограничить количество белых офицеров-мужчин в ВВС с 67% до 43%. «И как это мы победили во Второй мировой без разнообразия, равенства и инклюзивности?» — саркастически недоумевает колумнист.

Но, на его взгляд, прогрессисты, руководящие американскими вооружёнными силами, больше всего «блистают» в вопросах ЛГБТ. ВМС привлекли трансвестита Харпи Дэниелс в качестве «цифрового амбассадора», чтобы помочь службе увеличить набор рекрутов.

Не могу поверить, что сражался за эту чушь. Китай нас уничтожит», — Эта кампания вызвала возмещение у «морского котика» Роберта О’Нила, который участвовал в ликвидации Усамы бен Ладена. «», — предрёк он.

Между тем «инклюзивность» пронизывает каждую ветвь ВС США. Армия предлагает офицерам руководство о том, как взаимодействовать с «беременными мужчинами». Согласно учебным материалам, если женщины-военнослужащие не хотят принимать душ вместе с мужчинами, выдающими себя за женщин, то виной тому их собственные «трансфобные» воззрения, обращает внимание Федер.

«Пока Пекин готовится к войне, мы ведём борьбу не на жизнь, а на смерть из-за местоимений. Академия ВВС запретила термины, включая «мама» и «папа». Как насчёт «рожающих людей» и «поставщиков спермы»?» — риторически спрашивает автор статьи.

В начале октября администрация обнародовала новую Стратегию национальной безопасности, в которой «внутренние угрозы демократии» приравниваются к внешним противникам. Более того, недавно Байден заявил, что величайшая угроза для США — это не терроризм, Иран, Северная Корея или Китай, а «белый расизм».

Под определение «внутренние угрозы демократии» могут попасть многие недовольные действующей властью американцы. В том числе люди, которые протестуют на собраниях школьного совета, поддерживают вторую поправку конституции или не одобряют аборты, рассуждает автор статьи.

«Ничто из вышесказанного не призвано умалить достоинство прекрасных молодых мужчин и женщин в наших вооружённых силах. Но может наступить день, когда их попросят сделать тот же выбор, что и НОАК на площади Тяньаньмэнь — между идеологией и правами человека», — заключает Дон Федер.