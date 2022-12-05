Fox News: тревожная тенденция — американцы теряют веру в собственную армию

Всё меньше жителей США доверяют своим вооружённым силам, сообщает Fox News, ссылаясь на новое социологическое исследование. Согласно ему, многих американцев не устраивает то, что военное руководство слишком много внимания уделяет политике и толерантности.

ЭМИЛИ КОМПАНЬО, ведущая Fox News: У Пентагона серьёзные проблемы с набором персонала. И, возможно, отчасти это объясняется тем, что многие американцы теряют веру в армию.

Недавнее исследование, проведённое Институтом Рональда Рейгана, обнаружило эту тревожную тенденцию. Выяснилось, что доверие к нашим вооружённым силам упало, составив лишь 48 процентов. Это шокирующее падение по сравнению с 70 процентами в 2018 году.

62 процента респондентов признались, что изменили своё отношение, поскольку военное руководство стало слишком политизированным. Различное продвижение толерантности также сказалось на восприятии армии. При этом 50 процентов заявили, что навязывание политкорректности значительно снизило их доверие к вооружённым силам.

И таким образом шесть процентов американцев, которые говорят, что готовы служить, и семь процентов — что очень хотят служить. Выглядит действительно тревожно, но у этого результата есть ясная и очевидная причина.

ПИТ ХЕГСЕТ, ведущий Fox News: Совершенно верно. Я имею в виду, что люди прекрасно видят, что происходит. Первое слово, которое приходит на ум, — Афганистан. Никого не привлекли к ответственности за беспорядочное бегство из Афганистана. Это полный провал! Захотят ли люди отправлять своих сыновей и дочерей в структуру, которая так выполняет свою работу?

Добавьте к этому обязательную вакцинацию, политкорректность и борьбу за «социальную справедливость», которые поразили верхушку Пентагона. Я хочу сказать, что Ллойд Остин — это посмешище. Он не военачальник. Он не показывал себя хорошим военным руководителем в прошлом.

Остина не интересуют боевые действия. Его интересует проведение социальных экспериментов в армии. Свидетельством тому служат военные академии, реклама и обязательные тренинги (по инклюзивности. — ИноТВ).

Для многих служба в армии — семейное дело. Мой дедушка и отец служили. Это преемственность. И теперь мы впервые видим, как многие семьи спрашивают: «Я не знаю, хочу ли я, чтобы мой ребёнок занимался этим семейным делом?».

То же самое касается полицейских и пожарных. Когда создаётся культура, в которой речь идёт о политике или о чём-то другом, кроме смертоносности, убийстве и вступлении в бой с врагом, у людей появляются сомнения, поскольку служба в армии означает готовность рискнуть собственной жизнью.

Кроме того, людей необходимо научить любить свою страну и прививать желание ей служить. А школы этим сегодня не занимаются.

ЭМИЛИ КОМПАНЬО: Харрис, мы с вами освещали разговор экс-госсекретаря Помпео с семьями потомственных военнослужащих, которые говорили: «Я не хочу, чтобы мои дети ходили в академию. Даже несмотря на то, что сам я военный в третьем поколении».

И мои друзья, которые служат, в том числе в федеральных агентствах, заявляют, что большая часть сообщений, которые они получают от начальства, касаются расово-этнического разнообразия, инклюзивности и других политкорректных вещей. «Нас учат быть политкорректными, — говорят они. — Нас учат чему угодно, только не военному делу».

ХАРРИС ФОЛКНЕР, ведущая Fox News: Мы теряем былое представление об Америке, за которое люди хотели сражаться. Вы знаете, когда мой отец воевал, то воевал из-за любви к стране. И в нашей стране 60-е годы, когда его впервые отправили во Вьетнам, были тяжёлым временем для темнокожих американцев.

Но он говорил всем моим родственникам — очевидно, что в то время я была слишком мала, чтобы помнить, и мне рассказывали об этом позже, — что это лучшая страна на планете, и её следует любить, потому что другие готовы её у тебя отвоевать. Я готова бороться за нашу страну, потому что я люблю Америку. И у неё больше потенциала, чем у любого другого места на планете. Я всегда руководствовалась этим чувством.

Я хочу у вас кое-что спросить. Вы знаете, что я написала книгу «Вера всё ещё сворачивает горы» и упомянула там генерала Паттона. Но я никогда не знала, что, командуя войсками, он уделял внимание преемственности веры в сердцах людей. Он собирался вместе с капелланами и читал молитву прямо перед битвой при Арденнах. А ведь мы говорим о битвах, которые изменили этот мир с точки зрения свободы.

Мне любопытно, с учётом того, через что мы сейчас проходим, можете ли вы представить, что сейчас бы такое позволили, если бы выяснилось, что у генерала Джорджа Паттона есть молитвенная карточка и что он хочет, чтобы все его войска (помолились перед сражением. — ИноТВ)?

ПИТ ХЕГСЕТ: Мы уже слышали, что капелланы и другие религиозные аспекты в воинских подразделениях постепенно упраздняются, вытесняются или маргинализируются. Вот вам ещё один пример: (генерал. — ИноТВ) Дуайт Эйзенхауэр написал два письма в первый день высадки союзников в Нормандии, если операция окажется успешной или неуспешной. И одно из них было заявлением об отставке.

Но после гибели солдат и афганского фиаско ни один генерал не сказал: «Возможно, мне стоит уйти». Я имею в виду, что это просто другое (отношение. — ИноТВ). У нас бездарный генералитет. Генералы, у которых больше одной звезды, фактически являются политиками. Они обслуживали администрации Обамы и Байдена, и эти администрации получили от них то, что хотели.

Дата публикации 03 декабря 2022 года.