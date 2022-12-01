CNN: США значительно расширят программу военной подготовки украинских солдат

Белый дом рассматривает возможность значительного расширения программы военной подготовки украинской армии. Для этого планируется увеличение числа обучаемых солдат ВСУ до 2,5 тыс. в месяц, которые будут проходить обучение на американской военной базе в Германии. Сообщается, что бойцов будут обучать более сложной тактике ведения боя, включая координацию манёвров пехоты с артиллерийской поддержкой, пишет на своём сайте телеканал CNN со ссылкой на источники.

По данным источников телеканала, холодная погода и последующее затишье в боевых действиях могут дать возможность провести более интенсивный режим тренировок, поскольку украинская армия разрывается между необходимостью в обучении за пределами страны и потребностью в живой силе на передовой. Стабилизация обстановки на фронте может предоставить возможность Украине отправить своих военнослужащих на обучение, пишет CNN.

Как отмечается, предложение, которое было сделано по инициативе Украины, ещё находится на межведомственном рассмотрении администрации США. В случае одобрения новый режим тренировок будет проходить на американской военной базе в Графенвере (Германия), где США уже проводят общевойсковую подготовку в рамках программы «Объединённая многонациональная группа по подготовке — Украина», указывает CNN.

США не одни проводят обучение украинских военнослужащих. В июле Великобритания в течение нескольких месяцев развернула масштабную программу подготовки 10 тыс. солдат ВСУ. Тем не менее британская программа была сосредоточена на базовой подготовке новобранцев, практически не имеющих боевого опыта. Американская программа призвана обеспечить гораздо более продвинутую подготовку и обучить бойцов работе «сплочённых военных формирований». Как отмечается, одним из элементов общевойсковой подготовки, который не будет предложен украинцам, является интеграция поддержки с воздуха, резюмирует CNN.

С конца февраля США провели обучение всего нескольких тысяч украинских солдат в составе небольших групп, которые изучали некоторые определённые системы вооружений. По данным информированного источника CNN, сейчас речь идёт о «намного более интенсивной и всесторонней» подготовке по сравнению с той, которую украинцы получали в Польше или Великобритании. По оценке эксперта Центра военно-морского анализа Майкла Кофмана, насколько решающей может быть так называемая общевойсковая подготовка на поле боя, остаётся открытым вопросом, поскольку идёт конфликт на истощение между двумя артиллерийскими армиями и самым главным является наличие боеприпасов, сообщает CNN.