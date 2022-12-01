CNN: США значительно расширят программу военной подготовки украинских солдат

Популярное
-
Dziennik Polityczny: «бесславный конец» — сотни погибших на Украине поляков похоронят в «американских» могилах Dziennik Polityczny
-
«Дверь в НАТО широко открыта» — Столтенберг заявил о готовности принять Украину в альянс, но не скоро RND
-
Полковник Макгрегор о видео с расстрелом российских военнопленных: Киев пытается сорвать инициативу Запада по мирным переговорам с Москвой Judging Freedom
-
Insider: Маск объявил войну против компании Apple Insider
-
Основатель Левой партии Германии: европейцы расплачиваются за великодержавные амбиции США и трусость собственных лидеров Deutsche Wirtschafts Nachrichten
-
Британский историк: боевые действия на Украине продлятся годы и, скорее всего, закончатся победой России Die Welt
-
Fox News: либо отопление, либо еда — США всё меньше напоминают страну первого мира из-за безумного курса Байдена Fox News
-
Gazeta Polska: ни перемещений войск, ни других сигналов — в Польше не видят подготовки России к открытию второго фронта с территории Белоруссии Gazeta Polska
INFOX.SG
-
В ДНР заявили о гибели сотрудника МЧС в результате обстрела Донецка боевиками ВСУ
Представительство ДНР в СЦКК заявило, что в результате обстрела Донецка боевиками ВСУ из РСЗО «Град» погиб сотрудник МЧС.
-
Хакими признан лучшим игроком матча Канада Марокко
Сборная Марокко одержала победу над командой Канады в матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года.
-
РБК: в департаменте Минфина выступили за ограничения для режима самозанятых
Замдиректора департамента налоговой политики Минфина Виталий Прокаев выступил за ограничение сферы действия налога на профессиональный доход (режима для самозанятых).
-
Песков заявил, что ОБСЕ теряет свою эффективность
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) теряет свою эффективность. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
-
Парламент Молдавии продлил режим ЧП из-за энергокризиса
Парламент Молдавии продлил режим ЧП из-за энергокризиса ещё на 60 дней.
-
Марокко набрало рекордное для африканской команды количество очков в группе ЧМ
Сборная Марокко переиграла команду Канады в матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года.
-
Прокуратура Нидерландов не будет запрашивать у России экстрадицию осуждённых по делу МН17
Прокуратура Нидерландов не планирует запрашивать у России экстрадицию осуждённых фигурантов дела о крушении самолёта рейса MH17 в 2014 году.
-
Выставка молодых театральных художников начала работу в Москве
В Музее Москвы открылась выставка молодых театральных художников, на которой представлены декорации, макеты сцен и костюмы.
-
Армения и Венгрия договорились восстановить дипломатические отношения
Глава МИД Армении Арарат Мирзоян и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто договорились восстановить дипломатические отношения между двумя странами.
-
Шольц признал наличие дефицита боеприпасов в Германии
Канцлер ФРГ Олаф Шольц признал наличие дефицита боеприпасов в Германии.
-
В ГД назвали политическим самоубийством заявление главы СНБО о необходимости «уничтожить» Россию
Депутат Госдумы Олег Морозов в беседе с RT прокомментировал заявление главы СНБО Алексея Данилова о необходимости «уничтожить» Россию.
-
Сборная Марокко взяла верх над Канадой и вышла в плей-офф ЧМ-2022
Сборная Марокко переиграла команду Канады в матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года.
-
Бельгия сыграла вничью с Хорватией и вылетела с ЧМ в Катаре
Сборные Хорватии и Бельгии сыграли вничью в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира 2022 года. Встреча проходила на стадионе «Ахмед бин Али» в Аль-Райане и завершилась со счётом 0:0.
-
Лукашевич: ЕС и НАТО привнесли конфронтационную модель отношений в ОБСЕ
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что ЕС и НАТО привнесли конфронтационную модель отношений в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
-
РИА Новости: в ЛНР задержали группу пособников СБУ
Сотрудники спецслужб при поддержке Росгвардии задержали в ЛНР группу лиц, передававших информацию Службе безопасности Украины (СБУ).
-
Медведев отреагировал на призыв секретаря СНБО Украины «уничтожить» Россию
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в беседе с РИА Новости ответил на призыв секретаря СНБО Украины Алексея Данилова «уничтожить» Россию.
-
Симонян: «Спартак» должен стремиться к победе в чемпионате России в этом году
Олимпийский чемпион по футболу Никита Симонян оценил шансы московского «Спартака» в борьбе за золотые медали чемпионата России сезона-2022/23.
-
Шольц заявил о планах предоставить с 2025 года в распоряжение НАТО 30 тысяч военных ФРГ
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о планах предоставить с 2025 года в распоряжение НАТО 30 тыс. военных ФРГ.
-
Райс: уверен, Англию боятся многие команды на ЧМ в Катаре
Полузащитник сборной Англии Деклан Райс оценил игру нападающих национальной команды на чемпионате мира 2022 года.
-
Лукашевич заявил об изначальном нежелании Запада строить архитектуру безопасности с опорой на ОБСЕ
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Запад изначально не хотел строить архитектуру безопасности с опорой на организацию.
-
Губерниев сможет понять Смолкина, если фигурист останется в США
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал отказ Дианы Дэвис и Глеба Смолкина от участия в чемпионате России по фигурному катанию.
-
Макрон планирует обсудить с Байденом конфликт на Украине, энергетику и климат
Французский президент Эммануэль Макрон планирует обсудить с американским лидером Джо Байденом конфликт на Украине, вопросы энергетики и климата.
-
Защитник Германии Рюдигер рассказал, что живёт в доме вратаря Коста-Рики Наваса в Мадриде
Защитник сборной Германии Антонио Рюдигер поделился мнением о вратаре команды Коста-Рики Кейлоре Навасе перед матчем третьего тура группового этапа чемпионата мира 2022 года.
-
Боевики ВСУ нанесли удар по центру Донецка
Боевики ВСУ нанесли сегодня вечером удар по центральной части Донецка, в городе прогремело не менее пяти взрывов.
-
Невролог Шиндряева дала рекомендации по лечению головной боли
Профессор Сеченовского университета, доктор наук, врач-невролог КДЦ «К9» Наталья Шиндряева заявила, что при головной боли не стоит часто пить обезболивающие препараты.
-
Московская международная книжная ярмарка пройдёт с 30 августа по 3 сентября 2023 года
Московская международная книжная ярмарка будет проходить с 30 августа по 3 сентября, заявил директор Андрей Гельмиза.
-
Финансовый эксперт Кричевский не ожидает серьёзных изменений курса доллара в декабре
Финансовый эксперт, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский заявил, что не ожидает серьёзных изменений курса доллара и евро к рублю в декабре.
-
Невролог Югай назвал хроническое переутомление вредным для здоровья
Невролог клиники «Синай» Валерий Югай заявил, что хроническое переутомление вредно для здоровья.
-
Фотограф Руденко дала советы по настройке камеры смартфона для зимней съёмки
Фотограф и блогер Татьяна Руденко заявила, что смартфон по умолчанию снимает в автоматическом режиме, и выдержка выставляется так, что зимой летящих снежинок в кадре почти не видно.
-
Тарасова назвала неправильным решение Дэвис и Смолкина пропустить чемпионат России
Заслуженный тренер Татьяна Тарасова прокомментировала отказ Дианы Дэвис и Глеба Смолкина от участия в чемпионате России по фигурному катанию.
-
В Нижнем Новгороде завершили реставрацию усадьбы Гусевых
В Нижнем Новгороде завершились работы по реставрации усадьбы Гусевых.
-
Адвокат Сухов рассказал, что делать при получении завышенного счёта на оплату ЖКУ
Адвокат Олег Сухов заявил, что если поставщик коммунальных услуг или ресурсоснабжающая организация нарушают правила расчёта, то можно обратиться в суд.
-
Лукаку не забил в пустые ворота в матче с Хорватией на ЧМ-2022
Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку не забил в пустые ворота в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира 2022 года против команды Хорватии.
-
Кулеба заявил, что в два посольства Украины поступили угрозы
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в два украинских посольства поступили угрозы.
-
Отоларинголог Таджикулова напомнила о консервативных методах лечения насморка
Заведующая оториноларингологическим отделением Видновской РКБ Минздрава Московской области Кристина Таджикулова рассказала о консервативных методах лечения насморка, благодаря которым можно отказаться от использования назальных капель.
-
Компания ДТЭК сообщила о взрывах на украинских предприятиях энергетики
Украинская компания ДТЭК сообщила о взрывах на ряде предприятий энергетики Украины.
-
ESPN: ФИФА завела два дела против Мексики из-за гомофобных кричалок болельщиков на ЧМ-2022
Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) изучает информацию о гомофобных кричалках болельщиков сборной Мексики на чемпионате мира 2022 года.
-
Канчельскис поддержал жёсткое наказание «Зенита» и «Спартака» за драку
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о решении дисквалифицировать игроков «Зенита» и «Спартака» за участие в массовой драке в матче шестого тура группового этапа Кубка России.
-
Глава СНБО заявил о необходимости «уничтожить» Россию и назвал переговоры «недостойными»
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает необходимым «уничтожить» Россию. По его словам, переговоры между Киевом и Москвой являются «недостойными».
-
В Кремле не подтвердили сообщения о «планирующихся перестановках» в правительстве
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил сообщения в соцсетях о «планирующихся перестановках» в правительстве.
-
Минфин США: потолок цен на нефть из России начнётся с $60 за баррель
Заместитель главы Минфина США Уолли Адейемо заявил, что потолок цен на нефть из России начнётся с $60 за баррель.
-
Марокко обыгрывает Канаду после первого тайма в матче ЧМ-2022 со счётом 2:1
Сборные Канады и Марокко встречаются в матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.
-
Хорватия и Бельгия не нанесли ни одного удара в створ и не открыли счёт в матче ЧМ по футболу
Сборные Хорватии и Бельгии играют вничью в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре.
-
Московский производитель нарастил объём производства детской одежды в семь раз
Московский производитель детской одежды и аксессуаров Mimibaby нарастил объёмы производства в январе — октябре 2022 года в семь раз по сравнению с аналогичным периодом 2021-го, заявил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
-
Автоэксперты назвали самые отдалённые города России, где жители приобретали машины в 2022 году
Эксперты «СберАвто» изучили сделки по покупке машин в сервисе и определили самые отдалённые города России, где жители приобретали свои транспортные средства.
-
Роналду может пропустить матч с Южной Кореей на ЧМ-2022
Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш рассказал, сможет ли нападающий команды Криштиану Роналду принять участие в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре с командой Южной Кореи.
-
Школьника из Балашихи наградили медалью «За проявленное мужество»
Школьник из Балашихи Павел Новожилов получил медаль «За проявленное мужество». Он награждён за спасение утопающего ребёнка.
-
Специалист Гривач рассказал о перспективах газового союза России, Казахстана и Узбекистана
Заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач высказался об энергетическом потенциале газового союза России, Казахстана и Узбекистана.
-
Канада сократила отставание в счёте в матче ЧМ-2022 с Марокко благодаря автоголу
Сборные Канады и Марокко встречаются в матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.
-
Макрон: для мира на Украине нужны решение двух сторон и гарантии мирового сообщества
Французский президент Эммануэль Макрон в интервью ABC заявил, что для того чтобы достигнуть устойчивого урегулирования ситуации на Украине, нужны решение двух сторон и гарантии от международного сообщества.