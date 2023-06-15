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Bloomberg: налетевшая на морские скалы американская подлодка вернётся в строй не раньше 2026 года

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Ремонт атомной подлодки USS Connecticut, повреждённой подводными скалами в Южно-Китайском море, затянется до 2026 года из-за очереди на четырёх верфях ВМС США, пишет Bloomberg. Хотя сейчас более трети американских подводных лодок сняты с вооружения для техобслуживания, именно на них делает ставку Пентагон в возможном столкновении с Китаем.
Bloomberg: налетевшая на морские скалы американская подлодка вернётся в строй не раньше 2026 года
AP

Атомная подлодка USS Connecticut, наскочившая на подводную скалу полтора года назад, вернётся на службу не раньше 2026 года, сообщает Bloomberg со ссылкой на ВМС США. Таким образом, отставание Америки в техническом обслуживании усугубится, в то время как Китай наращивает свой флот.

Как напоминает издание, USS Connecticut, одна из трёх передовых подводных лодок, ударилась о необозначенную на карте морскую скалу 2 октября 2021 года. Ремонт носа и вертикального руля ВМФ оценивает в $80 млн. Для Пентагона это скромная сумма, однако длительное ожидание для возвращения на службу указывает на проблемы с техобслуживанием на четырёх верфях, принадлежащих американскому флоту. По данным флота, сейчас сняты с вооружения на техническое обслуживание 18 из 49 быстроходных подводных лодок, то есть больше трети.
 
«Сага с ремонтом Connecticut демонстрирует отсутствие резервного потенциала для ремонта, — заявила глава отдела по оценке боеготовности при счётной палате США Дайан Морер. — В свою очередь это поднимает вопрос о том, как флот сможет проводить ремонт полученных в бою повреждений в случае конфликта». В статье отмечается, что в данный момент USS Connecticut пришвартован на Вашингтонской военно-морской верфи и ожидает ремонта, который должен был начаться в феврале. По сообщению ВМС, ремонт предполагают начать в следующем месяце после работ по укреплению сухого дока на случай землетрясений.            
 
Представители Минобороны и конгрессмены считают американские подводные лодки, оснащённые торпедами и крылатыми ракетами «Томагавк», своим главным преимуществом над численно превосходящим китайским флотом в потенциальном сражении за Тайвань или морские пути в Южно-Китайском море, пишет Bloomberg. При этом за последние годы Счётная палата неоднократно докладывала о задержках в подготовке подлодок. В сводке за 2022 год Счётная палата отчиталась, что с 2008-го по 2018 год ВМС США потеряли в целом 10 363 рабочих дня (больше чем 28 лет) «в результате задержек в прибытии и отбытии с верфи». В другом недавнем анализе Счётная палата выяснила, что за налоговый период с 2014-го по 2020 год подлодки ВМФ США находились на техобслуживании на 9563 дня дольше, чем ожидалось.
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