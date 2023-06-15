Bloomberg: налетевшая на морские скалы американская подлодка вернётся в строй не раньше 2026 года

Ремонт атомной подлодки USS Connecticut, повреждённой подводными скалами в Южно-Китайском море, затянется до 2026 года из-за очереди на четырёх верфях ВМС США, пишет Bloomberg. Хотя сейчас более трети американских подводных лодок сняты с вооружения для техобслуживания, именно на них делает ставку Пентагон в возможном столкновении с Китаем.

Атомная подлодка USS Connecticut, наскочившая на подводную скалу полтора года назад, вернётся на службу не раньше 2026 года, сообщает Bloomberg со ссылкой на ВМС США. Таким образом, отставание Америки в техническом обслуживании усугубится, в то время как Китай наращивает свой флот.

Как напоминает издание, USS Connecticut, одна из трёх передовых подводных лодок, ударилась о необозначенную на карте морскую скалу 2 октября 2021 года. Ремонт носа и вертикального руля ВМФ оценивает в $80 млн. Для Пентагона это скромная сумма, однако длительное ожидание для возвращения на службу указывает на проблемы с техобслуживанием на четырёх верфях, принадлежащих американскому флоту. По данным флота, сейчас сняты с вооружения на техническое обслуживание 18 из 49 быстроходных подводных лодок, то есть больше трети.

«Сага с ремонтом Connecticut демонстрирует отсутствие резервного потенциала для ремонта, — заявила глава отдела по оценке боеготовности при счётной палате США Дайан Морер. — В свою очередь это поднимает вопрос о том, как флот сможет проводить ремонт полученных в бою повреждений в случае конфликта». В статье отмечается, что в данный момент USS Connecticut пришвартован на Вашингтонской военно-морской верфи и ожидает ремонта, который должен был начаться в феврале. По сообщению ВМС, ремонт предполагают начать в следующем месяце после работ по укреплению сухого дока на случай землетрясений.

Представители Минобороны и конгрессмены считают американские подводные лодки, оснащённые торпедами и крылатыми ракетами «Томагавк», своим главным преимуществом над численно превосходящим китайским флотом в потенциальном сражении за Тайвань или морские пути в Южно-Китайском море, пишет Bloomberg. При этом за последние годы Счётная палата неоднократно докладывала о задержках в подготовке подлодок. В сводке за 2022 год Счётная палата отчиталась, что с 2008-го по 2018 год ВМС США потеряли в целом 10 363 рабочих дня (больше чем 28 лет) «в результате задержек в прибытии и отбытии с верфи». В другом недавнем анализе Счётная палата выяснила, что за налоговый период с 2014-го по 2020 год подлодки ВМФ США находились на техобслуживании на 9563 дня дольше, чем ожидалось.