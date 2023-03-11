Newsweek: «критический вызов» — американские военные об угрозе для США со стороны российских атомных подлодок
Новейшие российские атомные подводные лодки несут для Америки серьёзную угрозу и являются «критическим вызовом», с которым США приходится сталкиваться прямо сейчас. Об этом предупреждают представители американского военного командования и эксперты, которые бьют тревогу по поводу активности российского подводного флота у берегов США, пишет Newsweek.
Они также отмечают, что с момента обострения конфликта на Украине в феврале прошлого года Военно-морской флот России начал наращивать свою группировку в Чёрном море. По словам американских официальных лиц, также растёт число российских подводных лодок, замеченных вблизи США и в Средиземном море, сообщается в статье.
В частности, глава Северного командования США и NORAD, генерал ВВС США Глен ВанХерк заявил ранее, что Россия в данный момент представляет «главную угрозу» для его страны из-за присутствия новейших российских атомных подводных лодок класса «Северодвинск» вблизи американского побережья, отмечается в статье.
Аналогичное мнение выразил в интервью Newsweek и Майкл Петерсен, директор и основатель Russia Maritime Studies Institute (американский институт, который проводит исследования по военным и экономическим проблемам, связанным с Россией и Мировым океаном) и профессор Военно-морского колледжа США. «Я с этим согласен. Российская доктрина предельно ясна. Вероятно, они нападут на Соединённые Штаты в тех случаях, когда сочтут это необходимым», — заявил Петерсен, комментируя высказывания ВанХерка.
Он пояснил, что сделал такие выводы, ознакомившись с документом «Основы государственной политики Российской Федерации в области военно-морских операций на период до 2030 года», который был подписан президентом Владимиром Путиным летом 2017 года. По словам Петерсена, в этом документе отражены «расширившиеся возможности ВМФ России, его возрастающая стратегическая и оперативная роль и будущие амбиции».
Глава RMSI также отметил, что в качестве ключевого приоритета российской политики названо сдерживание и наказание иностранной агрессии. «Примечательно, что в этом документе подчёркивается важность высокоточного оружия большой дальности и потенциальное использование нестратегического ядерного оружия в качестве механизмов сдерживания. Важно отметить, что на оперативном уровне войны там также подчёркивается важность нанесения ударов по неподвижным военным и экономическим целям в качестве средства как для сдерживания, так и наказания агрессии», — говорится в сообщении RMSI.
«У Китая имеется более крупный — и возможно, более боеспособный военно-морской флот с точки зрения ведения боевых действий в надводном и воздушном пространстве. Однако с точки зрения подводной войны Россия представляет собой критический вызов, с которым сталкиваются Соединённые Штаты», — также отметил американский эксперт в интервью Newsweek.
Американский эксперт при этом описал атомные подводные лодки класса «Северодвинск», замеченные у берегов США, как «относительно новый класс российских подводных лодок, которые являются одними из самых передовых и самых тихих подводных лодок на планете». Подводные лодки класса «Северодвинск» разрабатываются с 1990-х годов, и в российском флоте используется уже несколько таких экземпляров, рассказал Петерсен. «Поскольку они работают на атомной энергии, у них чрезвычайно долгий срок службы, а поскольку они тихие, то они очень скрытные и их трудно обнаружить», — пояснил он.
ВМФ России на данный момент обладает одним из самых разнообразных арсеналов подводных лодок в мире, отмечается в статье. Россия занимается модернизацией своего подводного флота с момента распада СССР в 1991 году и за последние несколько лет создала серию подлодок, способных достичь наиболее важных целей на территории США и континентальной Европы. Некоторые из российских подлодок также способны нести баллистические ракеты с ядерными боеголовками, которые Москва считает ключевым фактором своей политики стратегического сдерживания, пишет Newsweek.
Военно-морской флот России имеет «высокий уровень готовности к действиям, в том числе к нанесению ударов по критически важным объектам противника», отмечается в упомянутом выше российском документе от 2017 года. «С развитием высокоточного оружия перед ВМФ встает качественно новая задача: уничтожение военного и экономического потенциала противника путём нанесения ударов по его жизненно важным объектам с моря», — цитирует Newsweek.
Также там говорится, что к 2030 году Россия «должна обладать мощным сбалансированным флотом на всех стратегических направлениях», включая корабли, предназначенные для выполнения задач в ближней и дальней морской зонах и акваториях океана, а также морскую авиацию и береговые силы, оснащённые эффективными средствами поражения, высокоточного ударного оружия, развитой системы базирования и снабжения, сообщается в статье.
Военно-морские силы США, в свою очередь, также регулярно проводят модернизацию. В частности, в июне 2022 года американцы приступили к строительству своей крупнейшей и самой современной атомной подводной лодки с баллистическими ракетами (ПЛАРБ) класса «Колумбия», заключает Newsweek.
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