Newsweek: «критический вызов» — американские военные об угрозе для США со стороны российских атомных подлодок

Военное командование и эксперты в США всерьёз обеспокоены активностью российского подводного флота у американских берегов. Это подтвердил в интервью Newsweek и профессор Военно-морского колледжа США Майкл Петерсен, который подчеркнул, что атомные российские подлодки представляют собой серьёзную проблему для американской безопасности.

Новейшие российские атомные подводные лодки несут для Америки серьёзную угрозу и являются «критическим вызовом», с которым США приходится сталкиваться прямо сейчас. Об этом предупреждают представители американского военного командования и эксперты, которые бьют тревогу по поводу активности российского подводного флота у берегов США, пишет Newsweek.



Они также отмечают, что с момента обострения конфликта на Украине в феврале прошлого года Военно-морской флот России начал наращивать свою группировку в Чёрном море. По словам американских официальных лиц, также растёт число российских подводных лодок, замеченных вблизи США и в Средиземном море, сообщается в статье.



В частности, глава Северного командования США и NORAD, генерал ВВС США Глен ВанХерк заявил ранее, что Россия в данный момент представляет «главную угрозу» для его страны из-за присутствия новейших российских атомных подводных лодок класса «Северодвинск» вблизи американского побережья, отмечается в статье.



Аналогичное мнение выразил в интервью Newsweek и Майкл Петерсен, директор и основатель Russia Maritime Studies Institute (американский институт, который проводит исследования по военным и экономическим проблемам, связанным с Россией и Мировым океаном) и профессор Военно-морского колледжа США. «Я с этим согласен. Российская доктрина предельно ясна. Вероятно, они нападут на Соединённые Штаты в тех случаях, когда сочтут это необходимым», — заявил Петерсен, комментируя высказывания ВанХерка.



Он пояснил, что сделал такие выводы, ознакомившись с документом «Основы государственной политики Российской Федерации в области военно-морских операций на период до 2030 года», который был подписан президентом Владимиром Путиным летом 2017 года. По словам Петерсена, в этом документе отражены «расширившиеся возможности ВМФ России, его возрастающая стратегическая и оперативная роль и будущие амбиции».



Глава RMSI также отметил, что в качестве ключевого приоритета российской политики названо сдерживание и наказание иностранной агрессии. «Примечательно, что в этом документе подчёркивается важность высокоточного оружия большой дальности и потенциальное использование нестратегического ядерного оружия в качестве механизмов сдерживания. Важно отметить, что на оперативном уровне войны там также подчёркивается важность нанесения ударов по неподвижным военным и экономическим целям в качестве средства как для сдерживания, так и наказания агрессии», — говорится в сообщении RMSI.

Петерсен также пояснил в интервью Newsweek, что стоящий перед США вызов является таким сложным и опасным, поскольку у России имеется сейчас «не только технология, но и доктрина и стратегия, позволяющая наносить удары по континентальной части Соединённых Штатов», что может быть использовано в качестве инструмента для обострения конфликта. «Технологии россиян в определённом смысле намного превосходят технологии китайцев для подводной войны. И у них есть доктрина, которая позволяет им использовать эти сильные стороны», — подчеркнул он.



«У Китая имеется более крупный — и возможно, более боеспособный военно-морской флот с точки зрения ведения боевых действий в надводном и воздушном пространстве. Однако с точки зрения подводной войны Россия представляет собой критический вызов, с которым сталкиваются Соединённые Штаты», — также отметил американский эксперт в интервью Newsweek.

Ранее Петерсен заявлял о том, что у американцев есть признаки и свидетельства того, что российские атомные подводные лодки размещались «у побережья Соединённых Штатов, в Средиземном море и в других местах на периферии Европы». По его мнению, это означает «развёртывание подводных лодок в советском стиле, как было во время холодной войны», говорится в статье.



Американский эксперт при этом описал атомные подводные лодки класса «Северодвинск», замеченные у берегов США, как «относительно новый класс российских подводных лодок, которые являются одними из самых передовых и самых тихих подводных лодок на планете». Подводные лодки класса «Северодвинск» разрабатываются с 1990-х годов, и в российском флоте используется уже несколько таких экземпляров, рассказал Петерсен. «Поскольку они работают на атомной энергии, у них чрезвычайно долгий срок службы, а поскольку они тихие, то они очень скрытные и их трудно обнаружить», — пояснил он.



«Русские могут использовать эти подводные лодки при длительном и глобальном развёртывании, чтобы можно было задержаться в определённом патрульном пункте, а затем по приказу запустить свои ракеты. И это действительно важная часть российской стратегии по управлению конфликтом. Российское руководство считает, что они могут использовать эти подводные лодки как способ обострения конфликта и доминирования», — подчеркнул эксперт в интервью Newsweek.



Ещё одним важным элементом военной стратегии России, по словам Петерсена, является то, что российские силы могут наносить противнику «дозированный урон». По его оценкам, продолжающийся конфликт на Украине можно считать наглядным примером того, что, по всей вероятности, увидит мир, если начнётся прямой конфликт между Россией и силами НАТО. В частности, если Россия захочет заставить США не вмешиваться, то вполне может нанести удар по американской территории крылатыми ракетами, запущенными с одной из подводных лодок класса «Северодвинск», полагает эксперт.



ВМФ России на данный момент обладает одним из самых разнообразных арсеналов подводных лодок в мире, отмечается в статье. Россия занимается модернизацией своего подводного флота с момента распада СССР в 1991 году и за последние несколько лет создала серию подлодок, способных достичь наиболее важных целей на территории США и континентальной Европы. Некоторые из российских подлодок также способны нести баллистические ракеты с ядерными боеголовками, которые Москва считает ключевым фактором своей политики стратегического сдерживания, пишет Newsweek.



Военно-морской флот России имеет «высокий уровень готовности к действиям, в том числе к нанесению ударов по критически важным объектам противника», отмечается в упомянутом выше российском документе от 2017 года. «С развитием высокоточного оружия перед ВМФ встает качественно новая задача: уничтожение военного и экономического потенциала противника путём нанесения ударов по его жизненно важным объектам с моря», — цитирует Newsweek.



Также там говорится, что к 2030 году Россия «должна обладать мощным сбалансированным флотом на всех стратегических направлениях», включая корабли, предназначенные для выполнения задач в ближней и дальней морской зонах и акваториях океана, а также морскую авиацию и береговые силы, оснащённые эффективными средствами поражения, высокоточного ударного оружия, развитой системы базирования и снабжения, сообщается в статье.



Военно-морские силы США, в свою очередь, также регулярно проводят модернизацию. В частности, в июне 2022 года американцы приступили к строительству своей крупнейшей и самой современной атомной подводной лодки с баллистическими ракетами (ПЛАРБ) класса «Колумбия», заключает Newsweek.