El Periódico объяснила, чем подлодка «Белгород» напугала НАТО

В воскресенье НАТО направило странам — членам альянса ноту с предупреждением о мобилизации подводной лодки К-329 «Белгород» в Северном Ледовитом океане, передаёт El Periódico. Как отмечает издание, подлодка привлекла внимание альянса прежде всего тем, что несёт ядерную торпеду «Посейдон», также известную как «торпеда апокалипсиса».

«Самая большая и смертоносная» в мире подводная лодка К-329 «Белгород» находится в распоряжении российской армии с июля прошлого года. Подлодка была разработана и спущена на воду в 2019 году судостроительной компанией «Севмаш».

Как отмечает El Periódico, изначально подлодка предназначалась для исследовательских целей. «Подводная лодка «Белгород» открывает для России новые возможности в проведении различных исследований, позволяет проводить разноплановые научные экспедиции и спасательные операции в самых отдалённых районах», — заявил на церемонии подъёма Андреевского флага главнокомандующий ВМФ Николай Евменов.

Однако, пишет издание, на протяжении последних месяцев обсуждается возможность её использования для шпионажа или запуска ядерного оружия в рамках украинского конфликта. В воскресенье, через семь месяцев после начала российской спецоперации на Украине, НАТО направило странам — членам альянса ноту с предупреждением о мобилизации корабля в Северном Ледовитом океане. Внимание Североатлантического альянса подлодка привлекла прежде всего тем, что несёт гиперзвуковую ядерную торпеду «Посейдон», также известную как «торпеда апокалипсиса» из-за её разрушительной силы.

Дизайн этой беспилотной подводной лодки вдохновлён подводными лодками проекта 949А «Антей». Её длина составляет 184 м, а ширина — 15 м. Она может двигаться под водой со скоростью около 60 км/ч и, как отмечают эксперты, может не всплывать на поверхность до 120 суток.

«Белгород» может вместить до восьми торпед «Посейдон» — «самых больших и смертоносных» гиперзвуковых торпед в мире со сверхмощным ядерным зарядом — 100 мегатонн. Длина одной такой торпеды составляет 24 м, ширина — до 2 м. Для сравнения издание приводит в пример бомбу «Малыш», которая в 1945 году уничтожила Хиросиму. Её мощность составляла 16 килотонн (0,016 мегатонны). Таким образом, «торпеда апокалипсиса» может уничтожить все побережье Украины или штаты Нью-Йорк, Лонг-Айленд и Нью-Джерси.