El Periódico Оригинал

El Periódico объяснила, чем подлодка «Белгород» напугала НАТО

Материал представлен в пересказе ИноТВ
В воскресенье НАТО направило странам — членам альянса ноту с предупреждением о мобилизации подводной лодки К-329 «Белгород» в Северном Ледовитом океане, передаёт El Periódico. Как отмечает издание, подлодка привлекла внимание альянса прежде всего тем, что несёт ядерную торпеду «Посейдон», также известную как «торпеда апокалипсиса».
El Periódico объяснила, чем подлодка «Белгород» напугала НАТО
Twitter

«Самая большая и смертоносная» в мире подводная лодка К-329 «Белгород» находится в распоряжении российской армии с июля прошлого года. Подлодка была разработана и спущена на воду в 2019 году судостроительной компанией «Севмаш». 

Как отмечает El Periódico, изначально подлодка предназначалась для исследовательских целей. «Подводная лодка «Белгород» открывает для России новые возможности в проведении различных исследований, позволяет проводить разноплановые научные экспедиции и спасательные операции в самых отдалённых районах», — заявил на церемонии подъёма Андреевского флага главнокомандующий ВМФ Николай Евменов. 
 
Однако, пишет издание, на протяжении последних месяцев обсуждается возможность её использования для шпионажа или запуска ядерного оружия в рамках украинского конфликта. В воскресенье, через семь месяцев после начала российской спецоперации на Украине, НАТО направило странам — членам альянса ноту с предупреждением о мобилизации корабля в Северном Ледовитом океане. Внимание Североатлантического альянса подлодка привлекла прежде всего тем, что несёт гиперзвуковую ядерную торпеду «Посейдон», также известную как «торпеда апокалипсиса» из-за её разрушительной силы.
 
Дизайн этой беспилотной подводной лодки вдохновлён подводными лодками проекта 949А «Антей». Её длина составляет 184 м, а ширина — 15 м. Она может двигаться под водой со скоростью около 60 км/ч и, как отмечают эксперты, может не всплывать на поверхность до 120 суток. 
 
«Белгород» может вместить до восьми торпед «Посейдон» — «самых больших и смертоносных» гиперзвуковых торпед в мире со сверхмощным ядерным зарядом — 100 мегатонн. Длина одной такой торпеды составляет 24 м, ширина — до 2 м. Для сравнения издание приводит в пример бомбу «Малыш», которая в 1945 году уничтожила Хиросиму. Её мощность составляла 16 килотонн (0,016 мегатонны). Таким образом, «торпеда апокалипсиса» может уничтожить все побережье Украины или штаты Нью-Йорк, Лонг-Айленд и Нью-Джерси.
 
 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
El Periódico Испания Европа
теги
НАТО подводная лодка ракета Россия спецоперация России на Украине
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров