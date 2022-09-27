Глава ВМС Германии: российский флот выйдет из украинского кризиса укрепившимся

За время украинского конфликта российский флот не только не ослабнет, а напротив, укрепится, убеждён командующий ВМС Германии Ян Кристиан Каак. И об этом в первую очередь свидетельствует безостановочное строительство в России новой современной техники с высокоэффективным оснащением. Поэтому Западу важно обеспечить защиту своих морских путей, а также подводной инфраструктуры, предостерегает вице-адмирал.

Российские военно-морские силы выйдут из украинского кризиса существенно укрепившимися, заявил в интервью Die Welt командующий ВМС Германии Ян Кристиан Каак. «Мы сейчас наблюдаем безостановочное строительство новых современных единиц боевой техники с высокоэффективным оснащением. Западное эмбарго этому, похоже, пока не мешает. Мы видим, что эта техника оснащается гиперзвуковым оружием или же баллистическими ракетами «Искандер», — рассказал немецкий вице-адмирал.

Глава Кремля Владимир Путин также объявил о том, что уже скоро российский фрегат «Адмирал Горшков» будет вооружён гиперзвуковыми противокорабельными крылатыми ракетами «Циркон», и Каак относится к этим заявлениям «серьёзно, очень серьёзно».

Особую стратегическую важность представляет защита морских путей, соединяющих США и Европу, чтобы в случае войны гарантировать переброску американских войск, добавил глава немецких ВМС. Внимание нужно также сосредоточить на обеспечении снабжения по воде стран Прибалтики, потому что Россия может очень быстро перерезать сухопутные коридоры. Вступление в НАТО Швеции и Финляндии открыло для этого больше возможностей, ведь у альянса появилось 4 тыс. морских миль побережья. «Это также очень важно для так называемой подводной войны», — подчеркнул вице-адмирал.

«Нужно смотреть не только на воду. Россия и под водой нарастила существенные мощности. На дне Балтийского моря, а также Атлантического океана есть большое количество критически важной инфраструктуры, например трубопроводов и кабелей для IT», — пояснил Каак. Уничтожив их, можно быстро отключить свет во всей Эстонии и нарушить глобальные каналы коммуникации, которые особенно важны, подчеркнул он: «Ведь российские подводные лодки и корабли не случайно на долгое время задерживаются рядом с этими кабелями».