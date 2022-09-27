Глава ВМС Германии: российский флот выйдет из украинского кризиса укрепившимся
Российские военно-морские силы выйдут из украинского кризиса существенно укрепившимися, заявил в интервью Die Welt командующий ВМС Германии Ян Кристиан Каак. «Мы сейчас наблюдаем безостановочное строительство новых современных единиц боевой техники с высокоэффективным оснащением. Западное эмбарго этому, похоже, пока не мешает. Мы видим, что эта техника оснащается гиперзвуковым оружием или же баллистическими ракетами «Искандер», — рассказал немецкий вице-адмирал.
Глава Кремля Владимир Путин также объявил о том, что уже скоро российский фрегат «Адмирал Горшков» будет вооружён гиперзвуковыми противокорабельными крылатыми ракетами «Циркон», и Каак относится к этим заявлениям «серьёзно, очень серьёзно».
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