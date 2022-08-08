NI: на фоне угроз от России и Китая Третий флот США готовится к войне

Как рассказал командующий Третьим флотом США, они прежде занимались только учениями, но теперь им поставили задачу наращивать активность и быть готовыми работать в качестве центра военно-морских операций. Автор статьи в The National Interest поясняет, что это связано с угрозами, которые исходят от России и Китая.

Третий флот ВМС США получил новые функции в Индийско-Тихоокеанском регионе, что продиктовано растущей угрозой со стороны России и Китая, пишет The National Interest. Пять-шесть лет назад Третий флот занимался в основном учениями, а сейчас он стал заниматься актуальными оперативными задачами, отметил командующий этим флотом Майкл Бойл.

По его словам, это подразделение следит за всеми операциями и передвижениями, то есть, если Россия решит отправить в этот регион подлодки или корабли, то их отследят. При этом отдельно на России сосредоточен другой, Седьмой флот ВМС США.

Хотя США и Австралия —давние союзники, Вашингтон в последние годы предпринимал шаги, чтобы укрепить отношения ещё больше. Помимо соглашения о сотрудничестве, он на постоянной основе размещает в Австралии контингент как ВМС, так и ВВС.

Также Третьему флоту было сказано практиковаться, быть готовыми работать в качестве центрального пункта морских операций. Как отмечает автор статьи, США и их союзники активно готовятся к войне. И один из способов — учения «Тихоокеанский рубеж». Они проводятся раз в два года с 1970-х годов, в них принимают участие многие страны региона. Но в последние годы их значение выросло, учитывая угрозу со стороны Китая, отмечает автор статьи.

«В Тихоокеанском регионе мы много практикуемся, готовясь к войне, которая может случиться через пять лет, через десять, через тридцать лет. Но сейчас активных боевых действий не ведётся. Наши штаб-квартиры в какой-то мере устроены как штаб-квартиры мирного времени. И за последние пару лет в этом вопросе произошли изменения», — приводит The National Interest слова Майкла Бойла.