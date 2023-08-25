19FortyFive: крупнейший авианосец ВМС США осуществляет патрулирование Средиземного моря для «сдерживания» России

Авианосец ВМС США «Джеральд Форд» осуществляет патрулирование Средиземного моря и успешно выполнил самую масштабную операцию по пополнению запасов в открытом море, передаёт 19FortyFive. Прибытие крупнейшего военного корабля в мире в акваторию ознаменовало возвращение американского авианосного флота в регион с целью «сдерживания» России.
Флагман авианосной ударной группы «Джеральд Форд» был замечен проходившим через Гибралтарский пролив 15 июня. Прибытие крупнейшего военного корабля в мире ознаменовало возвращение американского авианосного флота на Средиземном море после непродолжительного отсутствия. ВМС США сохраняли авианосное присутствие в регионе с декабря 2021 года по апрель 2023 года в рамках реагирования на украинский конфликт, и последнее плавание «Джеральда Форда» стало очередным «патрулём сдерживания», снова нацеленным на Россию, пишет 19FortyFive.
Американский авианосец «Джордж Буш — старший» покинул Средиземное море в апреле, проведя в водах 230 дней. Военный корабль вернулся в Норфолк после восьмимесячной командировки, сменив авианосную ударную группу «Гарри Трумэн», которая провела девять месяцев в патрулировании региона.
Авианосец «Джеральд Форд» вместе с остальной частью ударной группы был впервые развёрнут в мае. В течение месячного путешествия до Средиземного моря атомный суперавианосец зашёл в порт столицы Норвегии Осло. Во время плавания за Полярным кругом он находился под командованием НАТО, и Россия внимательно следила за его передвижением. Авианосец недавно принял участие в совместных учебных операциях с ВМС Греции и в прошлом месяце совершил запланированный визит в столицу Греции Афины, указывает 19FortyFive.
Как сообщается в статье, недавно сошедший на воду крупнейший в мире авианосец можно назвать и крупнейшим перевозчиком грузов в ВМС США. 17 августа «Джеральд Форд» успешно завершил крупнейшую операцию по пополнению запасов в открытом море на сухогруз USNS Medgar Evars, в ходе которой на судно было поставлено 144 палеты с почтой, 161 палета с припасами, 297 палет с провиантом и 17 палет с различными магазинными товарами, резюмирует 19FortyFive.
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