South China Morning Post Оригинал

SCMP: в Минобороны Австралии признали превосходство России и Китая по военным инновациям

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Россия и Китай опережают США и их союзников в некоторых областях военных инноваций, заявил заместитель министра обороны Австралии Хью Джеффри. По его словам, военно-промышленная архитектура, разработанная во время холодной войны, неадекватна сегодняшним вызовам. Австралия и США должны укреплять своё промышленное сотрудничество, чтобы быть лучше подготовленными к противостоянию растущим угрозам в Индо-Тихоокеанском регионе, считает чиновник.
SCMP: в Минобороны Австралии признали превосходство России и Китая по военным инновациям
AP

Россия и Китай опережают США и их союзников в некоторых областях военных инноваций, считает заместитель министра обороны Австралии Хью Джеффри. Выступая в прямом эфире из Канберры на мероприятии, организованном вашингтонским Центром стратегических и международных исследований, он также поблагодарил своих американских коллег за  признание того факта, что военно-промышленная архитектура, разработанная во время холодной войны, неадекватна сегодняшним вызовам.

«Я считаю, что по обе стороны Тихого океана сложился консенсус по этому вопросу, нам действительно нужно что-то менять», — цитирует слова  Джеффри газета South China Morning Post. Он также добавил, что ключевую роль в этом процессе будет играть трёхсторонний оборонный альянс США, Австралии и Великобритании.

Австралия и США, по мнению замглавы австралийского оборонного ведомства,  должны укреплять своё промышленное сотрудничество, чтобы быть лучше подготовленными к противостоянию растущим угрозам в Индо-Тихоокеанском регионе.  «Наша способность совместно внедрять инновации, совместно инвестировать и совместно производить [оборонные технологии] сегодня определит, кто победит в битве за военное преимущество завтра», —предупредил австралийский чиновник.

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