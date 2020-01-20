Обозреватель: экс-председатель Верховной рады раскрыл коварный план Путина

Главная цель Владимира Путина — вернуть контроль над тем геополитическим пространством, которое контролировала Российская империя, заявил экс-глава Верховной рады Украины Андрей Парубий. Как передаёт «Обозреватель», Парубий добавил, что Путин пытается изменить политическую элиту и поставить к власти тех людей в соседних странах, которые будут полностью ему подконтрольны, что сейчас можно наблюдать в Белоруссии и Молдавии.

Президент России Владимир Путин не хочет мира, а нацелен на возвращение бывших республик СССР под свою власть. Как пишет «Обозреватель», об этом заявил экс-глава Верховной рады Украины Андрей Парубий.

«Путин не хочет мира. Он не хочет согласовать позиции прекращения огня. Он хочет просто подчинить Украину. Он хочет, чтобы Украина полностью исполняла его внешнеполитическую визию. Ключевая идея — вернуть контроль над тем геополитическим пространством, которое контролировала Российская империя», — подчеркнул политик.

Парубий также добавил, что без Украины это невозможно.

«Мы видим, как на наших глазах падает Белоруссия, Молдавия, где сегодня пророссийское правительство. Такой сценарий нужен для Путина. Для него Приднестровье или Абхазия — это только островки для того, чтобы достичь главной цели: изменить политическую элиту и поставить к власти тех людей в соседних странах, которые будут полностью ему подконтрольны», — отметил Парубий.