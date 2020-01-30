Washington Examiner: ценность Украины для США исчезающе мала

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France 24: «помнить прошлое ради будущего» — узники Освенцима рассказали о лагере смерти France 24
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В МИД Турции назвали Францию фактором нестабильности в Ливии
Турция считает Францию одним из факторов нестабильности в Ливии, об этом заявил представитель турецкого Министерства иностранных дел Хами Аксой.
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Ян: желание одно — бой с Сехудо за титул
Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян заявил о желании провести поединок с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Генри Сехудо, а также поделился своим мнением об американце.
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Израильская авиация нанесла удары по объектам ХАМАС в секторе Газа
Израильская авиация нанесла удары по объектам ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетных обстрел. Об этом сообщили в Вооружённых силах Израиля.
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Агент: Пабло Сантос может перейти в «Рубин»
Паоло Вентура, агент футболиста «Браги» Пабло Сантоса, заявил о возможном переходе своего клиента в казанский «Рубин»
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Канада объявила о санкциях против шести человек из-за выборов в Крыму
Канадское министерство иностранных дел объявило о санкциях против шести физических лиц в связи с прошедшими в Крыму в 2019 году выборами. Об этом говорится в сообщении главы канадского МИД Франсуа-Филиппа Шампаня.
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Французская фигуристка Абитболь призналась, что была изнасилована тренером
Призёр чемпионатов мира и Европы, 10-кратная чемпионка Франции в парном катании Сара Абитболь заявила, что неоднократно подвергалась насилию со стороны тренера Жиля Бейера в несовершеннолетнем возрасте.
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Ласицкене ответила на вопрос, будет ли баллотироваться в президенты ВФЛА
Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене заявила, что не думала над выдвижением своей кандидатуры на пост президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).
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Винник отказался прекращать голодовку
Россиянин Александр Винник, экстрадированный из Греции во Францию, отказался прекращать голодовку, в знак протеста против ущемления его прав в европейских судах.
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Рухани назвал «сделку века» отвратительным планом
Президент Ирана Хасан Рухани назвал предложенную США «сделку века» по палестино-израильскому урегулированию «самым отвратительным планом века».
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«Реал» разгромил «Сарагосу» и вышел в четвертьфинал Кубка Испании
В матче 1/8 финала Кубка Испании мадридский «Реал» одержал крупную победу над «Сарагосой».
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«Манчестер Сити» уступил «Манчестер Юнайтед», но вышел в финал Кубка английской лиги
В матче 1/2 финала Кубка английской лиги «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Манчестер Сити».
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«Интер» одержал победу над «Фиорентиной» и вышел в полуфинал Кубка Италии
В матче 1/4 финала Кубка Италии миланский «Интер» победил «Фиорентину».
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«Ливерпуль» обыграл «Вест Хэм» в матче АПЛ
В матче 18-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ливерпуль» одержал победу над «Вест Хэмом».
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Мишустин назначил своим референтом Василия Черемискина
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил своим референтом Василия Черемискина. Об этом свидетельствует указ, опубликованный на сайте правительства.
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Павлюченкова призналась, что размышляла о завершении карьеры
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова рассказала о трудностях, которые испытывала в последние годы своей карьеры.
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В США отнесли коронавирус к факторам неопределённости для экономики
Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл причислил ситуацию с новым коронавирусом к факторам неопределённости в отношении перспектив экономического развития страны.
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Ласицкене призвала отстранить руководство ВФЛА от контактов с World Athletics
Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене считает, что нынешнее руководство Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) продолжает дело предыдущего президента организации Дмитрия Шляхтина.
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ВФЛА намерена отстаивать свою невиновность по делу Лысенко
Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) не согласна с позицией World Athletics относительно виновности российской стороны в фальсификации документов спортсмена Данила Лысенко.
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Адвокат: Иссахар улетит в Израиль самолётом Нетаньяху
Адвокат Алексей Добрынин сообщил, что осуждённую в России за контрабанду наркотиков израильтянку Нааму Иссахар, которую помиловал президент России Владимир Путин, проводят в аэропорт в четверг, 30 января, в самолёт, на котором летит премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.
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Рябков обсудил с послом Франции ситуацию вокруг СВПД
Замглавы МИД России Сергей Рябков провёл встречу в Москве с новым послом Франции Пьером Леви, в ходе которой стороны обсудили вопрос контроля над вооружениями и ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной сделке.
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«Милан» объявил об уходе Сусо в «Севилью»
Испанский полузащитник Сусо перейдёт в «Севилью» на правах аренды.
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Аббас представит в ООН резолюцию против «сделки века»
Палестинский лидер Махмуд Аббас на заседании Совета Безопасности ООН представит резолюцию против плана США по ближневосточному урегулированию.
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В Краснодарском крае рассказали об увеличении стипендий тренерам и спортсменам
Депутаты законодательного собрания Краснодарского края проголосовали за увеличение размера стипендий тренерам и спортсменам.
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Источник: НБА не будет менять логотип в честь погибшего Брайанта
Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) не намерена менять логотип в честь погибшей легенды лиги Коби Брайанта.
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В Крыму рассказали об ограничении движения под Севастополем из-за бомбы времён войны
В посёлке Любимовка под Севастополем перекроют участок дороги из-за проведения работ по уничтожению бомбы времён Великой Отечественной войны.
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В «Единой России» прокомментировали отставку губернатора Чувашии
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что участь отправленного в отставку губернатора Чувашии Михаила Игнатьева ждёт каждого чиновника, который «не слышит президента».
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В Госдуме оценили ратификацию ПАСЕ полномочий российской делегации
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал RT решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в полном объёме ратифицировать полномочия российской делегации.
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Червиченко: не уверен, что Соболев нужен «Спартаку»
Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко оценил переход в команду форварда «Крыльев Советов» Александра Соболева.
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Федерация еврейских общин России отметила 20-летие
Федерация еврейских общин России (ФЕОР) — всероссийская религиозная организация ортодоксального иудаизма — отметила 20-летие. Съезд, приуроченный к этому событию, прошёл 28—29 января в Московском еврейском общинном центре.
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В Кремле следят, чтобы сотрудники не чихали на работе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире Первого канала рассказал о мерах, которые принимаются в Кремле для того, чтобы предотвратить распространение респираторных заболеваний.
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Роналду первым в мире достиг 200 млн подписчиков в Instagram
Португальский футболист туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду достиг отметки в 200 млн подписчиков в социальной сети Instagram.
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Минфин окажет поддержку регионам России для реализации послания
Министерство финансов России окажет поддержку регионам страны для реализации мер, предложенных российским президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов.
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Соболев поблагодарил «Крылья Советов» после перехода в «Спартак»
Футболист Александр Соболев, перешедший на правах аренды из «Крыльев Советов» в московский «Спартак», заявил, что Самара стала для него вторым домом.
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В «Зелёной альтернативе» объяснили призыв закрыть границы с КНР
Член оргкомитета партии «Зелёная альтернатива» Руслан Хвостов в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» прокомментировал призыв активистов закрыть границу с Китаем из-за вспышки коронавируса.
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ПАСЕ полностью ратифицировала полномочия российской делегации
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в полном объёме ратифицировала полномочия российской делегации.
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ПСЖ обыграл «По» в Кубке Франции
В матче 1/8 финала Кубка Франции ПСЖ одержал победу над «По».
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«Крылья Советов» объявили об уходе Соболева в «Спартак»
Самарские «Крылья Советов» объявили об уходе форварда Александра Соболева в московский «Спартак».
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Ривлин выразил благодарность Путину за помилование Иссахар
Президент Израиля Реувен Ривлин выразил благодарность российскому лидеру Владимиру Путину за помилование израильтянки Наамы Иссахар, которая была осуждена в России за контрабанду и хранение наркотиков.
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ЧМ по лёгкой атлетике в помещении в Китае перенесён на 2021 год из-за коронавируса
Чемпионат мира по лёгкой атлетике в помещении, который должен был пройти в Китае в марте, перенесён на 2021 год в связи с распространением коронавируса.
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Шибалов рассказал о своём отношении к женщинам на «Дакаре»
Серебряный призёр «Дакара» в классе грузовиков Антон Шибалов считает, что ралли-рейды — не женское занятие.
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В Госдуме осудили расширение антироссийских санкций США
Член комитета по международным делам Государственной думы Антон Морозов прокомментировал в беседе с RT решение Министерства финансов США расширить список санкций в отношении России.
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ФРС США сохранила базовую ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания 28—29 января сохранила базовую процентную ставку на уровне в 1,5—1,75% годовых.
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«Галатасарай» обыграл УНИКС в матче Еврокубка
В матче четвёртого тура группового раунда баскетбольного Еврокубка турецкий «Галатасарай» одержал победу над казанским УНИКСом.
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США расширили антироссийские санкции
Министерство финансов США расширило список санкций в отношении России.
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Россия в ближайшее время примет решение по авиасообщению с Китаем
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что решение о режиме авиасообщения между Россией и Китаем будет принято не позднее 31 января.
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Масвидаль заявил, что видит много пробелов в технике Макгрегора
Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), обладатель пояса BMF Хорхе Масвидаль поделился мнением о бывшем чемпионе организации в двух весовых категориях ирландце Коноре Макгрегоре.
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Эксперт оценил одобрение ЕП соглашения о выходе Британии из ЕС
Директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин прокомментировал в разговоре с RT решение Европарламента одобрить соглашение о выходе Великобритании из состава Евросоюза.
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Щербакова: мне всегда нравилось кататься
Серебряный призёр чемпионата Европы Анна Щербакова рассказала о своём отношении к фигурному катанию.
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Россия почти полностью приостановит ж/д сообщение с Китаем
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что Россия приостановит железнодорожное сообщение с Китаем, кроме поезда Москва — Пекин, из-за ситуации с распространением нового коронавируса.
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Трамп подписал соглашение о свободной торговле с Мексикой и Канадой
Американский президент Дональд Трамп подписал новое соглашение о свободной торговле США с Мексикой и Канадой (USMCA). Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.