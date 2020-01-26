Die Welt: человечество абсолютно не готово к новым сюрпризам и надвигающимся кризисам

Спустя 30 лет после окончания холодной войны нового мирового порядка на горизонте по-прежнему не видно, пишет Die Welt. Стабильности пришёл конец, и мир сегодня «абсолютно не готов к кризисам и сюрпризам», констатирует журналист немецкого издания.

Спустя 30 лет после окончания холодной войны нового мирового порядка на горизонте по-прежнему не видно, пишет немецкая газета Die Welt.

Конфликт Востока и Запада произвёл на свет нечто вроде «смежной геостратегической системы, в основе которой лежали контроль над вооружениями и правила поведения, такие как сдержанность и отказ от сюрпризов», напоминает автор статьи Михаэль Штюрмер.

«Затяжной ядерный мир, однако, раз и навсегда подошёл к концу, и вновь его установить уже не удастся»,— уверяет журналист Die Welt.

«Стабильности пришёл конец», — констатирует Штюрмер.

Автор статьи полностью согласен, с вердиктом, который бывший государственный секретарь Соединённых Штатов Генри Киссинджер вынес настоящему и будущему: «Мы живём в очень мрачные времена».

Сегодня миру приходится иметь дело с «Америкой прежде всего», Китаем, стремящимся стать сверхдержавой, Россией, не смерившейся с концом Советского Союза, цифровой революцией, искусственным интеллектом, гонкой вооружений в космосе, климатическими катастрофами и нехваткой ресурсов», перечисляет журналист немецкой газеты.

Ситуация сегодня такова — мир «абсолютно не готов к кризисам и сюрпризам», подчёркивает Михаэль Штюрмер.

Прав был, по мнению журналиста Die Welt, и президент Франции Эммануэль Макрон, который заявил в нашумевшем интервью британскому изданию The Economist, что прямо сейчас человечество находится «у края пропасти».