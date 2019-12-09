DWN: в новой холодной войне друзья и враги у Германии будут прежними

«Мы должны готовиться к войне на воде, к войне под водой и к войне в воздухе над водой», — заявил в интервью Deutsche Wirtschafts Nachrichten пресс-секретарь ВМФ ФРГ Йоханнес Думрезе. Причём, отмечает издание, кто друг, а кто враг, Берлин уже давно определился: первый находится по другую сторону Атлантики, второй — на востоке Европы.

Холодная война вновь может вспыхнуть, причём не только на суше, но и на море, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

В частности, в последние годы Российская Федерация и страны — члены Североатлантического альянса существенно укрепили свои военно-морские силы, отмечает немецкое издание.

Россия, например, с 2012 года активно вооружается на море: до 2020 года ВМФ РФ должен в общей сложности получить около 50 новых боевых кораблей и порядка 20 новых подводных лодок, уточняет Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Как заявил глава Кремля Владимир Путин, у Российской Федерации будет «уникальный по своим возможностям флот».

В свою очередь, продолжает издание, Вашингтон даже возродил Второй флот Военно-морских сил США. Речь идёт о «боеспособном военно-морском подразделении, насчитывающем более 100 боевых кораблей, 4500 самолётов и почти 100 тысяч солдат, которое действует преимущественно в Северной Атлантике».

Активно наращивает военно-морской потенциал и Германия: до 2030 года ВМФ ФРГ будет ежегодно получать по одному военному кораблю или подводной лодке и «тем самым увеличится на треть», сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

В лице же министра обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр Германия дала чётко понять, на чьей она стороне.

«В нескольких своих речах политик внесла ясность, кто друг, а кто враг: первый находится по другую сторону Атлантики, второй — на востоке Европы («российская агрессия»)», — напоминает немецкое издание.

«Мы должны готовиться к войне на воде, к войне под водой и к войне в воздухе над водой», — заявил в интервью Deutsche Wirtschafts Nachrichten пресс-секретарь ВМФ Германии капитан первого ранга Йоханнес Думрезе.