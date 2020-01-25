Granma: «злой американский великан» угрожает Карибскому бассейну
Тактика «разделяй и властвуй» стала отличительной чертой политики США по отношению к странам Латинской Америки и Карибского бассейна. Как пишет Granma, сегодня США отчаянно пытаются разделить народы стран и восстановить позиции в районе, который Вашингтон пренебрежительно называет своими «задворками».
Как отмечает кубинское издание, данная тактика использовалась на континенте различными путями. Предлагая одним пряник, а других наказывая кнутом, прибегая к шантажу, разжиганию конфликтов, разрушая изнутри интеграционные процессы — именно так действовала администрация США на протяжении всей истории. Осознавая те риски, которые влечёт за собой единство стран американского континента для его имперских интересов, Вашингтон всегда направлял острие своих коварных действий против интеграционных объединений.
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