Granma: «злой американский великан» угрожает Карибскому бассейну

США уже успешно применили тактику «разделяй и властвуй» в странах Латинской Америки для разобщения народов региона, теперь на очереди у Вашингтона стоят страны Карибского бассейна. Как пишет кубинское издание Granma, страны региона должны проявить единство и сплочённость перед лицом новых имперских амбиций Вашингтона.

Тактика «разделяй и властвуй» стала отличительной чертой политики США по отношению к странам Латинской Америки и Карибского бассейна. Как пишет Granma, сегодня США отчаянно пытаются разделить народы стран и восстановить позиции в районе, который Вашингтон пренебрежительно называет своими «задворками».

Как отмечает кубинское издание, данная тактика использовалась на континенте различными путями. Предлагая одним пряник, а других наказывая кнутом, прибегая к шантажу, разжиганию конфликтов, разрушая изнутри интеграционные процессы — именно так действовала администрация США на протяжении всей истории. Осознавая те риски, которые влечёт за собой единство стран американского континента для его имперских интересов, Вашингтон всегда направлял острие своих коварных действий против интеграционных объединений.

Вашингтон уже добился выхода из Союза южноамериканских государств UNASUR Аргентины, Бразилии, Чили, Колумбии, Парагвая, Перу и Эквадора, выхода Эквадора и Боливии из Боливарианского Альянса Народов Нашей Америки — Договора о Торговле между Народами ALBA-TCP, а также недавнего выхода Бразилии из Содружества стран Латинской Америки и Карибского бассейна CELAC. Но сегодня, похоже, США вознамерились внести раскол в Содружество стран Карибского бассейна CARICOM.

В прошлом году президент США Дональд Трамп встретился с руководителями отдельных карибских стран во Флориде. После встречи официальный представитель Белого дома Хоган Гидли в заявлении для печати сообщил, что Корпорация частных инвестиций в зарубежные страны будет отдавать предпочтение пяти странам, с лидерами которых встречался Трамп. А в январе этого года госсекретарь США Майк Помпео прибыл на Ямайку, где проведёт встречи с руководителями страны, включая премьер-министра Эндрю Холнса, в ходе которых заявит о значении отношений между странами Карибского бассейна и США.

По мнению автора статьи, за этой новой политической уловкой Вашингтона в Карибском бассейне стоит желание заручиться необходимой поддержкой карибских стран для наращивания враждебных действий против Венесуэлы, а также подчинить своим интересам страны CARICOM, оторвать их от остальных соседей.

«Перед лицом новых имперских попыток разделить нас все страны Карибского бассейна должны проявить единство и сплочённость, чтобы преградить путь злому великану», — подводит итог кубинское издание.