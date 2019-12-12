Newsweek: Россия вторая в мире по мощи боевой авиации — но до Америки ей далеко

Согласно опубликованному недавно исследованию, США, Россия и Китай возглавили список стран с наибольшим флотом военной авиации, пишет Newsweek. Причём Соединённые Штаты оказались явным лидером по количеству боевых самолётов и вертолётов, значительно опережая своего ближайшего конкурента — Россию.
США, Россия и Китай возглавляют список стран с самым крупным военно-воздушным флотом, пишет Newsweek со ссылкой на комплексное исследование FlightGlobal.
В работе отмечается, что Вашингтон владеет гораздо большим военным авиапарком, чем его ближайшие конкуренты Москва и Пекин. Америка — «явный лидер в плане воздушной мощи». На её долю приходится четверть всего мирового авиационного флота. В частности, у США 13266 самолётов и вертолётов.
Кроме того, Пентагон также сохраняет явное лидерство по всем шести категориям, в том числе по боевым самолётам, авиации специального назначения, топливозаправщикам, транспортным самолётам, а также боевым вертолётам и тренировочным воздушным судам.
Россия, у которой 4163 военных самолёта и вертолёта, в этом рейтинге заняла второе место, а Китай с 3210 воздушными судами оказался на третьем месте. Далее за ними следуют Индия (2123), Южная Корея (1649), Япония (1561), Пакистан (1372), Франция (1229), Турция (1055) и Египет (1054).
Как видно из списка, в нём доминируют азиатские страны.
Несмотря на то что США занимают первую строчку, в Североамериканском регионе — 97% местного авиафлота принадлежат Америке — за последний год зафиксировано сокращение авиапарка на 1%. Схожая ситуация с Африкой. А авиационный парк Латинской Америки за тот же период сократился вообще на 4%.
В Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе никаких изменений не произошло, а вот авиапарк Ближневосточного региона вырос на 1%, а у России и СНГ — на 2%, сообщает Newsweek.
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